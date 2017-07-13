СМИ: заключенным в голландских тюрьмах начнут выдавать ключи от камер

ГААГА, 13 июля. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Тюремные надзиратели в Нидерландах серьезно обеспокоены грядущим нововведением, которое предоставит заключенным больше свободы и возможность передвигаться без надзора.

Схема, которая должна распространиться на ряд пенитенциарных учреждений после испытаний в муниципалитетах Дордрехт, Херхюговард и Зандам, предусматривает, что узники будут иметь ключи от своих камер и право свободно приходить и уходить из них вплоть до половины десятого вечера.

Кроме того, каждому заключенному будет выдан планшетный компьютер, с помощью которого они смогут, например, назначать встречи с родственниками или делать покупки, сообщает газета Algemeen Dagblad. Узники должны будут не опаздывать на работу и на другие обязательные мероприятия, однако в остальном получат право самостоятельно решать, что делать, с кем и когда разговаривать.

В Министерстве безопасности и юстиции Нидерландов уверены, что данная схема позволит сделать заключенных более ответственными и самостоятельными.

"Однако для нас это больше похоже на непродуманную меру по дальнейшему сокращению числа смотрителей", - отметил председатель Совета тюремных надзирателей Роб Минкес. По его мнению, данные нововведения могут привести к негативным последствиям.

"Заключенные получают возможность делать без надзора все что угодно. Это может способствовать процветанию таких явлений, как наркоторговля, - подчеркнул Минкес. - Более того, это увеличивает риск того, что преступники продолжат свою деятельность после выхода на свободу. Ведь в тюрьме они смогут разговаривать друг с другом сколько угодно долго и строить совместные планы".