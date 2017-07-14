Как Москва и область решают "мусорный вопрос" после закрытия полигона "Кучино"

23 июня по требованию президента России Владимира Путина был закрыт мусорный полигон "Кучино" в Балашихе. Причиной стали жалобы местных жителей в ходе прямой линии с главой государства 15 июня. Теперь подмосковные власти спешно решают вопрос о его рекультивации. Есть и еще одна непростая проблема, с которой нужно срочно разбираться: что делать с тем мусором, который сюда свозился.

Консервация в режиме онлайн

Подмосковные власти обещают, что доставлявшая неприятности местным жителям свалка в будущем станет популярным местом отдыха. Среди обсуждаемых проектов есть, например, строительство горнолыжной трассы. Для этого свалку сначала консервируют, а затем рекультивируют.

Консервация полигона началась 29 июня. Сюда начали завозить чистый грунт, чтобы придавить отходы, ликвидировать запах и предотвратить возгорания. Всего до 1 октября в "Кучино" завезут минимум 400 тыс. кубометров грунта. Это позволит накрыть весь полигон метровым слоем земли. Следить за ходом консервации можно в режиме онлайн на сайте правительства Московской области.

Непосредственно рекультивация начнется не раньше 2018 года. Сначала необходимо разработать и утвердить проект. На это уйдет не меньше полугода, считают в Минэкологии Подмосковья. Между тем уже известно, что стоимость работ может составить 4 млрд рублей.

Отставки и проверки

Скандал со свалкой не прошел даром для многих. На его фоне в отставку ушел глава Балашихи Евгений Жирков, возглавлявший город с 2003 года. При нем в 2015 году были сданы в эксплуатацию высотные жилые дома, расположенные, вопреки всем санитарным нормам, всего в 800 метрах от свалки.

Лицензии лишился эксплуатант полигона — компания "Заготовитель". Власти области хотят взыскать с ее владельцев деньги за экологический ущерб, нанесенный деятельность полигона. Уже известно, что он оценен более чем в 2,2 млрд рублей.

Выяснилось, что объект работал с нарушениями. В частности, оказалось, что часть мусора полигон принимал по "серым" схемам, и точных сведений об объеме захороненных отходов нет. Теперь полигону грозят разливы фильтрата — опасной жидкости, которая появляется в результате гниения отходов при взаимодействии их с влагой. Две такие точки уже были обнаружены в июле. Чтобы обезопасить близлежащие жилые дома от разлива, специалисты углубят обводную канаву и будут постоянно вести из нее откачку фильтрата. А чтобы предотвратить его "расползание" и очистить загрязненные земли вне территории свалки, тело полигона еще и оградят по периметру.

Закрытие балашихинской свалки вызвало проверки других подобных мест. В частности, прокуратура взяла на контроль ситуацию на проблемных подмосковных мусорных полигонах "Егорьевский" и "Каргашино". Выяснилось, что здесь собирались и размещались отходы, на которые у эксплуатантов не было лицензий. Сами эти свалки считаются устаревшими и почти заполненными. Планируется, что их закроют в 2020 и 2021 годах.

Еще раньше, уже к 1 октября этого года, должен быть закрыт еще один областной полигон — "Царево". Управляющая компания уже заказала проект его рекультивации. Всего в Подмосковье пока действуют 17 полигонов, 3 из них будут закрыты в этом году: помимо полигона "Царево" в Пушкинском районе, это "Астапово" в Луховицах и "Кулаковский" в Чехове.

Тем временем жители Люберец и Балашихи потребовали скорейшего закрытия мусорного полигона "Торбеево". Люди боятся, что после закрытия кучинской свалки предназначавшийся для нее объем отходов пойдет именно сюда, и экологическая ситуация тут значительно ухудшится. Известно, что рекультивировать этот полигон планируют в 2019-2020 годах. Власти говорят, что на его месте может появиться тепличный комплекс.

Ввоза дополнительных отходов опасаются и в других регионах. Например, после закрытия балашихинской свалки администрация Владимирской области ужесточила контроль за ввозом мусора на территорию региона.

Вместимость на исходе

Мусорные горы По данным Минэкологии Московской области, ежегодно в регионе образуется 11,7 млн тонн коммунальных отходов, из них 3,8 млн тонн поступает из местных населенных пунктов, а 7,9 млн тонн — из Москвы.

Областные полигоны на грани возможностей, говорят в Подмосковье. Но проблему мусора так или иначе нужно решать. Сейчас власти области ждут, когда мэрия Москвы разработает новую концепцию утилизации столичных отходов.

Главная задача на сегодня — перераспределить потоки на объекты, максимально удаленные от населенных пунктов, считает глава Росприроднадзора Артем Сидоров. Однако, по его мнению, учитывая плотность населения, в Московской области это не так просто сделать. Минэкологии Подмосковья уже предложило Москве вывозить мусор за пределы области.

На помощь может прийти железная дорога. "Мы задумались о совместном проекте с РЖД: увеличить радиус вывоза мусора, установить "зеленый" тариф транспортировки, определить места размещения отходов вдали от населенных пунктов, создать кластер с мусороперерабатывающим производством", — рассказал глава Минприроды Сергей Донской в интервью изданию "Аргументы и факты". Если получится выработать систему в Москве и области, можно будет перенести этот опыт на всю страну, считает министр. "Железная дорога даст возможность вывозить большие объемы, увеличит расстояние между точкой сбора и точкой переработки (захоронения) отходов. Транспортировка по ж/д — более прозрачная процедура по сравнению с автовывозом мусора, когда объем образования отходов по цифрам один, а размещается на полигонах другой", — отмечает он.

Решить проблему более кардинально может помочь как можно большее вовлечение образующихся отходов во вторичный оборот, внедрение раздельного сбора мусора. Мировой опыт свидетельствует о том, что эффективная утилизация не обходится и без строительства мусоросжигающих заводов. Например, в Швеции — один из самых высоких показателей утилизации мусора в мире — до 99%. При этом почти половина отходов в стране сжигается — не просто так, а для производства энергии и только после тщательной сортировки.

В России люди пока с недоверием относятся к строительству мусоросжигающих заводов, считая, что они могут ухудшить экологию окружающей местности. Между тем современные технологии позволяют обезвредить этот процесс. Завод по термической обработке — тоже один из способов утилизации отходов, уместный и необходимый — при соблюдении природоохранного законодательства, отмечает, в частности, глава Росприроднадзора. А спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов считает мусор еще одним возобновляемым источником энергии.

Ранее сообщалось, что власти Подмосковья планируют ввести в эксплуатацию четыре современных мусоросжигательных завода: в Наро-Фоминске, Солнечногорске, Ногинске и Воскресенске. Мощность каждого предприятия составит 700 тыс. тонн. Заводы будут принимать отсортированный мусор и перерабатывать его экологически чистым способом. Как сообщалось, первый завод в московском регионе должен заработать в 2021 году.

Мария Сметанникова