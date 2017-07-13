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Яровая предложила ввести жилую норму для постановки на учет мигрантов

Общество
13 июля, 14:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По словам депутата, это исключит коррупционные риски и позволит регионам сформировать дополнительные меры профилактики и безопасности

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести жилую норму для постановки на учет мигрантов, чтобы предотвратить появление "резиновых квартир" и проживания в них "мертвых душ". Такую инициативу она озвучила в четверг на заседании президиума Совета законодателей.

"Нереалистично выглядит представление о том, что участковый полицейский несколько раз сможет проверить каждую квартиру во вверенном ему районе, чтобы понять, где соблюдены требования, а где не соблюдены", - сказала парламентарий. По ее мнению, это сложно и неэффективно.

"Необходимы универсальные процедуры, которые выполняют функции автоматического контроля и имеют высокое профилактическое значение", - считает Яровая. "Такой процедурой может стать введение на уровне регионов понятия "норма площади в расчете на мигранта", что сделает невозможным превращение квартир в "резиновые" и проживание в них "мертвых душ", как это возможно сейчас, когда мы встречаем случаи постановки на учет в одном помещении площадью 20 квадратных метров 100 человек", - сказала она.

По словам Яровой, это также исключит коррупционные риски и позволит регионам сформировать дополнительные меры профилактики и безопасности. "Более того, это вопрос осмысленной региональной политики, общественного консенсуса, когда решение о количестве метров на одного мигранта должен принять регион, потому что именно региону предоставлены полномочия решать, нужно ли привлекать иностранную рабочую силу и каких специальностей, опираясь на потребности региона и условия проживания в нем", - заключила зампредседателя Госдумы.

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Персоны
Яровая, Ирина Анатольевна
Страны
Россия
Темы
Миграционная ситуация в РФ
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