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В ЛДПР просят Собянина отказаться от проекта по освещению деревьев за 6 млрд рублей

Общество
13 июля, 15:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Игорь Лебедев и Ярослав Нилов попросили мэра Москвы направить средства на иные цели, например, на строительство спортплощадок во дворах

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (оба представляют фракцию ЛДПР) направили мэру Москвы Сергею Собянину обращение с просьбой не тратить 6 млрд рублей на декоративное освещение деревьев и газонов, а направить эти деньги, например, на строительство спортплощадок во дворах. Копию письма распространила в четверг пресс-служба комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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Парламентарии пишут, что ранее в ряде СМИ появились сообщения со ссылкой на сайт единой информационной системы в сфере закупок, согласно которым правительство Москвы в рамках программы "Моя улица" планирует опробовать в нескольких районах проект по декоративному освещению деревьев и газонов. Общая стоимость этих работ составит около 6 млрд рублей.

Как отмечают авторы обращения, эта информация вызвала "значительный общественный резонанс", широко обсуждается в интернете, "преимущественно в негативном ключе".

"Учитывая возникшую в связи с этим социальную напряженность среди граждан всей страны, просим вас рассмотреть возможность отказаться от реализации данного проекта, а денежные средства направить на иные цели", - обращаются к мэру депутаты.

По мнению представителей ЛДПР, деньги можно использовать для организации "небольших спортивных площадок для игры в футбол, баскетбол, волейбол, особенно во дворах спальных районов города", а также "предоставления иных возможностей для бесплатных занятий спортом".

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Персоны
Нилов, Ярослав Евгеньевич Собянин, Сергей Семенович Лебедев, Игорь Владимирович
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