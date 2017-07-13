Циклон с грозами и шквалистым ветром уходит из Москвы на юго-восток европейской части РФ

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Росгидромет на ближайшие два дня прогнозирует смещение циклона из Москвы и Подмосковья на юго-восток европейской части России, дождливая и ветреная погода в четверг ожидается в Центральном Черноземье. А в столице в субботу готовятся встретить новый циклон, сообщил ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

"Циклон, который в среду в Москве и области доставлял неудобства жителям, смещается на юго-восток, во Владимирскую, Нижегородскую, Рязанскую области, области Черноземья и далее в Поволжье. Там будет дождливая погода до субботы: уходящий циклон расширил зону осадков. В субботу в Москву придет второй циклон, он принесет сильный дождь и шквалистый ветер", - сказал он.

По его словам, циклон уйдет из Москвы в четверг, затем ожидается "передышка", и в субботу москвичи увидят новый циклон, который сейчас находится над Калининградом.

"Особенность уходящего холодного фронта циклона в том, что днем его высота достигает 11-12 км, а грозовые облака несут под собой опасность грозы и шквалистого ветра до 22-24 м/с. Когда холодный фронт проходит ночью, он не так опасен, как при прохождении в пик максимальной температуры днем, с 13 до 16 часов", - разъяснил он.

Туман в Нижнем Новгороде

По его словам, расположенный над Финляндией и смещающийся на юго-восток циклон протянулся от Карелии и Санкт-Петербурга до областей Центрального Черноземья.

"Из-за уходящего циклона и теплой ночи до 17 градусов сегодня утром в Москве был туман, практически не работали аэропорты. Можно сказать, что утром в пятницу, 14 июля, в аэропорту Нижнего Новгорода повторится то же, потому что сегодня днем там пройдут дожди, потом будет такая же теплая ночь, после которой появится туман", - рассказал он.

Варакин отметил, что из-за циклона в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах до 15 июля ожидаются дожди, грозы, ветер до 17-22 м/с.

Жара на юге

"В Южном федеральном округе - в Крыму и Краснодарском крае, в Дагестане, Калмыкии, Волгоградской области - жара, ночью 20 градусов тепла, днем до 35 градусов и выше, сохраняется чрезвычайная пожарная ситуация, и такая погода прогнозируется до понедельника, 17 июля. Локальные осадки возможны в горах Карачаево-Черкесии", - добавил он.

По словам метеоролога, антициклон с высоким давлением находится над Кировской областью, его центр - на северо-востоке, от Казани. "То есть на Каме, в ее среднем течении, и простирается антициклон практически до Ульяновской области. Постепенно он будет чуть-чуть продвигаться в сторону Нижегородской, Пензенской, Саратовской областей", - сказал Варакин.

Дожди в Сибири

Как отметил Варакин, в Сибирском федеральном округе снизилась опасность пожаров, за последние сутки прошли интенсивные дожди с грозами в Кемеровской и Новосибирской областях, Алтайском крае, в Томской области.

"Выпало 25-27 мм осадков - это почти четверть месячной нормы, и очень хорошо, потому что в Тюменской области была почвенная засуха, почти как ЧС из-за жары и ущерба для потенциального урожая", - отметил он, добавив, что по прогнозу до 15 июля дожди продолжатся в республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском крае, в Эвенкии Красноярского края и частично в Иркутской области.

Опасность пожаров в Якутии

"Напряженная ситуация будет развиваться в Якутии, где большая площадь очагов возгораний, а теперь набирает силу антициклон. И погода не будет способствовать улучшению, потому что дождей нет, высокая температура - 25-29 градусов тепла, а на большой территории малая населенность, тайга, и трудность летать тушить пожары", - констатировал собеседник агентства.

В Приморье пожароопасность, наоборот, снизилась. Дожди прошли и в Еврейской автономной области, в центральном и юго-западном районах Хабаровского края, где стояли высокие температуры.

Жара в Хабаровском крае

"По Хабаровскому краю до субботы местами 22-29 градусов жары с небольшими дождями, очень теплые ночи - 19-20 градусов. В воскресенье температура днем снизится до 25 градусов, ночью - до 17-18, но в начале третьей декады погода ухудшится. На стыке Хабаровского края с Магаданской областью, на северо-востоке Амурской области, в верховьях реки Колымы повысятся давление и температура до 29 градусов, при дефиците осадков ожидается рост опасности пожаров", - прогнозирует Варакин.