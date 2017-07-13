АСИ: работодатели больше удовлетворены умениями выпускников ссузов, чем вузов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Работодатели больше удовлетворены практическими навыками выпускников средне-специальных учебных заведений, чем умениями молодых специалистов с высшим образованием. Такие данные исследования "Оценка удовлетворенности работодателей системой кадрового обеспечения региона" привела руководитель департамента кадрового обеспечения промышленного роста Агентства стратегических инициатив (АСИ) Юлия Ханьжина.

"По оценке практических навыков у нас процент удовлетворенности в системе среднего профессионального образования выше, чем в системе высшего профессионального образования", - отметила Ханьжина в ходе выставки "Иннопром-2017".

Согласно исследованию, в котором приняли участие 72 региона страны, 42% работодателей удовлетворяют практические навыки выпускников ссузов, в то время как недавними вузовскими выпускниками довольны только 29% компаний. При этом теоретические навыки молодых работников оцениваются примерно на одном уровне - 62% (ссузы) и 60% (вузы). Для того чтобы сделать из начинающих работников полноценных специалистов, работодателям приходится тратить от шести месяцев до года.

Исследование "Оценка удовлетворенности работодателей системой кадрового обеспечения региона" проводилось в 20 пилотных регионах страны, где реализуется проект "Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста", еще 52 региона самостоятельно участвовали через Государственную информационную систему промышленности. Опрос, который проводился в мае-июне 2017 года, включал в себя 47 вопросов.

Международная промышленная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге с 10 по 13 июля, ее тема в этом году - "Умное производство", партнером выставки является Япония. "Иннопром" проводится ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Организатор "Иннопрома" - Министерство промышленности и торговли РФ. Генеральный информационный партнер выставки и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС.