Первые переселенцы из пятиэтажек заедут в новые дома до конца 2017 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Власти Москвы начнут сносить и расселять первые дома в рамках программы реновации уже в текущем году. В настоящее время правительство составляет адресный перечень сносимых пятиэтажек. Кроме того, мэрия готовится к переадаптированию для программы реновации уже ранее построенных домов. Об этом сообщила в четверг пресс-служба департамента строительства города Москвы со ссылкой на его руководителя Андрея Бочкарева.

"Адресный перечень сносимых домов по программе реновации будет готов в ближайшее время. Сейчас ведется серьезная работа по формированию очередности и порядка расселения домов. Первые дома мы начнем расселять и сносить до конца этого года", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента.

Как уточняется в материале, на данный момент идет работа по проектированию первых объектов. Некоторые дома начнут строить уже в конце текущего года. Кроме того, в столице есть ряд жилых домов, которые строились ранее по другим программам.

"Эти дома будут переадаптированы для программы реновации. Поэтому в ближайшее время какие-то дома будут представляться уже под переселение", - говорится в сообщении.

О реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет, жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. Госдума 14 июня приняла документ в третьем чтении.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. До 15 июля еще будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка.

В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 домов, включенных в него, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90%, в 1160 домах "за" проголосовали от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80%.