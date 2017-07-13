Суд взыскал 300 тыс. руб. с McDonald's по иску москвички

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы в четверг взыскал 300 тысяч рублей по иску москвички Оксаны Чернявской к сети ресторанов McDonald's за два выбитых зуба после падения на мокром полу в одном из заведений сети, передает корреспондент ТАСС.

"Иск удовлетворить частично", - огласила решение судья.

Как отмечается в иске, в прошлом году Чернявская поскользнулась на мокром полу в McDonald's и получила травму, потеряв два зуба, после чего ей пришлось обратиться к врачам. В связи с этим истица просила суд обязать McDonald's возместить ей траты на лечение в размере около 250 тыс. рублей, а также взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 900 тыс. рублей.