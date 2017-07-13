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Садовничий назвал факультеты МГУ с самым высоким конкурсом в ходе приемной кампании

Общество
13 июля, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

По словам ректора МГУ, количество заявлений от абитуриентов сохранилось на уровне прошлого года

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подвел первые итоги приемной кампании и назвал факультеты с самым высоким конкурсом.

"Высокий конкурс на мехмат, еще выше конкурс на факультет вычислительной математики и кибернетики, упал конкурс на географический факультет. Но в целом у нас достаточно людей, чтобы набрать лучших", - сказал в четверг Садовничий журналистам.

Он добавил, что количество заявлений в вуз примерно на уровне прошлого года.

Ранее ТАСС сообщал о рекордном за последние 25 лет конкурсе на журфак МГУ, куда было подано в этом году 1235 заявлений. Пресс-служба факультета связала это с востребованностью специалистов, умеющих написать текст для публичной коммуникации, а также романтическом представлении об этой профессии.

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Садовничий, Виктор Антонович
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