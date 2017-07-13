Садовничий назвал факультеты МГУ с самым высоким конкурсом в ходе приемной кампании

ДТП в Тульской области мог спровоцировать водитель грузовикаПроисшествия 13 июля, 17:40
ФК "Динамо" расторг контракт с защитником ДьяковымСпорт 13 июля, 17:39
Глава ФАС: сделка Uber и "Яндекс" создает угрозу ограничения конкуренции на рынкеЭкономика и бизнес 13 июля, 17:36
Бывший главред GQ назначен директором по стратегическим коммуникациям "СТС Медиа"Экономика и бизнес 13 июля, 17:30
Рынок такси в России. ДосьеБиографии и справки 13 июля, 17:14
Дегтярев: Россия на Кубке конфедераций задала эталон безопасности на стадионахСпорт 13 июля, 17:12
МВД РФ не допустит хождение полуголых толп во время ЧМ-2018Спорт 13 июля, 17:08
Лавров: США за восемь месяцев не предъявили доказательств о вмешательстве РФ в выборыПолитика 13 июля, 17:02
Оргкомитет ЧМ-2018 попросит об ужесточении ответственности за незаконную продажу билетовСпорт 13 июля, 17:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий подвел первые итоги приемной кампании и назвал факультеты с самым высоким конкурсом.
"Высокий конкурс на мехмат, еще выше конкурс на факультет вычислительной математики и кибернетики, упал конкурс на географический факультет. Но в целом у нас достаточно людей, чтобы набрать лучших", - сказал в четверг Садовничий журналистам.
Он добавил, что количество заявлений в вуз примерно на уровне прошлого года.
Ранее ТАСС сообщал о рекордном за последние 25 лет конкурсе на журфак МГУ, куда было подано в этом году 1235 заявлений. Пресс-служба факультета связала это с востребованностью специалистов, умеющих написать текст для публичной коммуникации, а также романтическом представлении об этой профессии.