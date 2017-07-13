Медаль раздора: в нескольких регионах России обещают усилить контроль за медалистами

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Большое количество медалистов в школах некоторых регионов России может быть связано с изменившимся в 2014 году порядком выдачи самих медалей, а также с хорошо выстроенной работой с детьми на всех уровнях образования. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты. При этом некоторые из них считают, что за потенциальными медалистами в школах все же нужно усилить контроль, в ряде регионов уже запланированы соответствующие проверки.

Представители общественности и некоторые профильные ведомства усомнились в справедливости выданных выпускникам медалей после скандала в Адыгее в конце июня. Выпускница Тахтамукайской школы во время церемонии вручения медалей заявила со сцены актового зала, что ее одноклассница - дочь руководителя районного управления образования - получила медаль незаслуженно. Ее выступление получило огласку в социальных сетях и СМИ.

На днях объективность качества школьного образования в некоторых субъектах поставил под вопрос и Рособрнадзор. В частности, в материалах ведомства, подготовленных к заседанию общественного совета проекта "Модернизация образования" партии "Единая Россия", сообщалось, что количество медалистов в Карачаево-Черкессии составляет 20% от общего числа выпускников, в Адыгее - 17,7%, Кабардино-Балкарии - 17,3%, в Мордовии и Ставропольском крае - по 16%, в Краснодарском крае - 15,6%, в Ростовской области - 14,7%. При этом число медалистов по России в субъектах в среднем составляет не более 10%, в Москве и Санкт-Петербурге - 8,9% и 7,1% соответственно.

Медаль потеряла значимость

Как пояснил ТАСС начальник отдела дошкольного и общего образования Министерства образования Нижегородской области Виктор Шмелев, до 2014 года золотую медаль получали выпускники, у которых были отличные полугодовые, годовые и экзаменационные оценки за два последних года обучения. Серебряная выдавалась тем, кто получил не более двух "четверок" за полугодие. Сейчас же есть только одна медаль - "За особые успехи в учении". Парадокс заключается в том, что ее могут выдать выпускнику с пятерками в аттестате, но преодолевшему по ЕГЭ (по математике и русскому языку) лишь минимальный порог и получившему в итоге, например, "тройку".

"Такой порядок определения претендентов на получение медали в определенной мере понизил ее вес. На мой взгляд, сами правила награждения медалью способствуют росту количества медалистов в некоторых регионах", - заметил Шмелев.

Похожее мнение и у экспертов в Адыгее, где сейчас медали получает каждый шестой ученик, а в советское время их вручали единицам. Как сообщил ТАСС министр образования и науки республики Анзаур Керашев, регион даже выступил с инициативой для выдачи медалей увязать результаты итоговой государственной аттестации (баллы по ЕГЭ) с итоговыми оценками в аттестате. Чиновник рассказал, что в республике готовят стратегию развития образования. К этому побудил, в том числе и скандал с выпускницей Тахтамукайской школы.

"Одним из приоритетов является увеличение контроля над потенциальными медалистами, и сейчас анализируем результаты государственной итоговой аттестации в каждой школе. Разрабатываем модель, при которой в каждом муниципальном образовании будут школы-локомотивы, в которых выпускники показали наилучшие показатели качества образования. Будет создана система взаимодействия таких школ-локомотивов с другими образовательными учреждениями", - сказал Керашев, отметив, что все эти меры повысят уровень знаний выпускников и качество образования.

Первые проверки

Некоторые регионы проведут мониторинг качества учебного процесса. Например, в Кабардино-Балкарии проверят документы (в том числе аттестаты и результаты ЕГЭ) всех ребят, получивших медали. Как уточнили в пресс-службе Минобрнауки республики, итоги проверки будут известны после 26 июля, но что за ней последует - пока неизвестно. В Карачаево-Черкессии (КЧР), где за последние пять лет число медалистов варьируется от 10% до 20% от общего числа выпускников, также планируют просмотреть результаты медалистов по ЕГЭ.

"Для себя хотим сопоставить результаты ЕГЭ медалистов, хоть его результаты и не влияют на получение аттестата с отличием, но это показатель уровня знаний школьников. Нам интересно, как сдали экзамены эти дети. Говорить о каких-то других проверках пока не могу, никаких соответствующих решений не принято", - рассказала ТАСС министр образования и науки КЧР Инна Кравченко.

Как сообщила ТАСС заведующая лабораторией исследований социального развития Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Елена Авраамова, резонансный случай с медалью в Адыгее как раз и стал поводом для проверок выданных в некоторых школах медалей. Однако пока непонятно, "что проверки покажут, и какие будут сделаны выводы".

"Никаких проверок по этому поводу до сих пор не проводилось. <…> Видимо, (надзор - прим. ТАСС) есть, Рособрнадзор как-то это контролирует, но я думаю, что он контролирует правильное заполнение бумаг, а не внутреннюю кухню", - пояснила Авраамова.

Работа с детьми

В некоторых регионах уверены в объективности выданных медалей. Так, в Министерстве образования Мордовии заверили, что рост медалистов среди выпускников связан с хорошо выстроенной работой с учениками. В республике действует сеть учреждений с углубленным изучением предметов, разработаны образовательные программы и налажено взаимодействие с вузами. В результате городские и даже сельские школы республики входят в число лучших по России, при этом в регионе с каждым годом растет количество победителей и призеров всероссийских олимпиад.

Например, в рейтинге регионов, подготовленном экспертами сайта Olimpiada.ru по итогам заключительных этапов всероссийской олимпиады школьников за последние три года (сопоставлено количество дипломов на 100 тыс. населения), Мордовия заняла второе место после Москвы. "В 2017 году на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьники Мордовии завоевали 48 призовых мест. Это рекорд за всю историю олимпиадного движения республики", - рассказала первый заместитель министра образования Мордовии Елена Солдатова.

В Ингушетии, где в этом году 173 медалиста (7% выпускников школ), что на 58 больше, чем в 2016 году, тоже уверены, что все медали выданы справедливо. Как сообщил ТАСС министр образования республики Юсуп Костоев, в подавляющем большинстве все отличники и хорошисты подтвердили свои знания в ходе сдачи ЕГЭ. В связи с этим "проводить тотальную проверку обоснованности выдачи медалей Минобр региона не будет".

Экзамен на достоверность

В свою очередь, председатель Родительского комитета Северо-кавказского федерального округа из Ставропольского края Кира Моисеева считает, что претензии Рособрнадзора обоснованы. "Часто бывали случаи, когда институты устраивали внутренние экзамены, и сочинение выпускники школ писали с отрицательными отметками", - пояснила она. Председатель Совета ректоров вузов Ростовской области и ректор Донского государственного технического университета (ДГТУ) Бесарион Месхи отметил, что определить знания помогает не медаль, а первая сессия.

"Будь-то медалист, отличник или хорошист - качество знаний абитуриентов проверяется на первой сессии. <…> По опыту предыдущих лет могу сказать, что 90% поступивших в вуз (ДГТУ - прим. ТАСС) отличников подтвердили свою медаль и учатся на "отлично". Оставшиеся же 10% просто выбрали не ту специальность - это связанно с низкой профориентационной работой в средней школе", - заключил Месхи.