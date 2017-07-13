"Экологический поезд" для пропаганды защиты природы запустили в Кировской области

ТАСС, 13 июля. /ТАСС/. "Экологический поезд" с юными пассажирами проследовал в четверг по городам Кировской области, в вагонах развернулась экспозиция рисунков "Лес - это жизнь", а по радио звучали объявления о необходимости беречь природу. Проект приурочен к Году экологии, сообщила ТАСС и. о. министра охраны окружающей среды региона Ольга Женихова.

"Одной из основных задач в Год экологии является приобщение школьников к проблемам сохранения окружающей среды. Без экологического воспитания детей и молодежи невозможно прогрессивное развитие современного общества. Поэтому нашим министерством уделяется большое внимание формированию экологической культуры подрастающего поколения", - сказала она.

Пассажирами поезда стали учащиеся школы-интерната №1 Кирова. "Мы знаем, что ребята совершают полезные дела на благо природы - убирают мусор, сажают деревья и цветы, собирают макулатуру, а вырученные средства сдают в фонд помощи больным детям. Поэтому во время поездки школьников приняли в ряды "Эколят - Молодых защитников природы Кировской области", - уточнила Женихова.

С учащимися в пути проводились экологические игры, им устроили показ фильмов на экологическую тематику, в том числе о природных заказниках области. В городе Котельниче ребята побывали в палеонтологическом и краеведческом музеях, парке динозавров. Сотрудники Кировского отделения железной дороги показали им работу передвижной экологической лаборатории. На одном из старейших предприятий области "Янтарь", созданном в 1929 году, они познакомились с производством из чистого молока натуральных сыров, качество которых постоянно проверяется в лабораториях предприятия.

Организаторами проекта выступили Министерство охраны окружающей среды Кировской области и отделение Горьковской железной дороги.