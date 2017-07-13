РГО оцифрует путеводители XIX в. и негативы, снятые в экспедициях Пржевальского и Обручева

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. Специалисты Русского географического общества (РГО) впервые оцифруют и выложат в открытый доступ негативы фотографий, снятых во время экспедиций путешественников Николая Пржевальского, Владимира Обручева, Петра Козлова, Григория Потанина, а также журналы и путеводители XIX века в рамках сотрудничества РГО и Национальной платежной системы "Мир". Соответствующее соглашение в четверг в петербургской штаб-квартире РГО подписали первый вице-президент организации Николай Касимов и Владимир Комлев, генеральный директор Национальной системы платежных карт (оператор национальной платежной системы "Мир" - прим. ТАСС), сообщили ТАСС в пресс-службе Петербургского регионального отделения РГО.
"Соглашение о сотрудничестве между Русским географическим обществом и Национальной платежной системой "Мир" подписано, оно стало частью программы Международного финансового конгресса в Санкт-Петербурге", - пояснили в пресс-службе.
Платежная система "Мир" выделит на работы по оцифровке несколько миллионов рублей. Деньги распределят между научным архивом и научной библиотекой РГО. "Негативы на стекле, хранящиеся в нашем архиве нельзя никуда вывозить. Для их оцифровки привезут специальный сканер", - рассказала ТАСС хранитель архива Мария Матвеева.
Заведующая научной библиотекой Светлана Мангутова сообщила, что 20 изданий библиотеки уже оцифрованы в пилотном режиме, а всего в рамках проекта оцифруют и выложат в открытый доступ 1,5 тыс. раритетных изданий и фотографий. "Мы отобрали самые ценные для исследователей материалы", - пояснила Матвеева, уточнив, что проект позволит оцифровать лишь небольшую часть коллекции архива и библиотеки.
Научная библиотека РГО начала формироваться с первых дней существования Общества, с 1845 года. Она стала одной из крупнейших географических библиотек мира. В фонде представлены издания на русском и иностранных языках по всем разделам географических наук и смежных дисциплин, начиная с XVI века. В настоящее время объем фонда составляет более 480 тыс. книг и периодических изданий.
Научный архив РГО включает коллекции материалов и фотографий, собранных в экспедициях, также являясь одним из самых больших в мире собраний подобного рода.