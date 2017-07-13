Власти Подмосковья увеличили количество стипендий для одаренных детей-инвалидов

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление, в соответствии с которым в 2018 году 150 одаренных детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья будут получать ежемесячное пособие. В 2017 году выдавалось 100 таких стипендий, говорится в сообщении Министерства культуры Московской области в четверг.
"С 1 января 2018 года будет выплачиваться ежемесячная стипендия 150 одаренным детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья. Из областного бюджета на эти цели будет выделено 9 млн рублей", - говорится в сообщении. Таким образом, размер стипендии составит 5 тыс. рублей в месяц.
В 2017 году обладателями этой высокой награды стали победители региональных и всероссийских фестивалей и конкурсов из 25 муниципальных образований, отметили в министерстве.
Всего в детских школах искусств, музыкальных колледжах и художественных школах Московской области занимаются более 500 ребят этой категории, по данным Минкульта Подмосковья. Они обучаются по 16 специальностям по общим, адаптированным или индивидуальным программам.
"Именная стипендия губернатора позволит ребятам достичь еще больших результатов в творчестве, поможет участвовать в конкурсах и фестивалях, уверенно чувствовать себя в обществе", - цитируется в сообщении министр культуры Московской области Оксана Косарева.