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СМИ: правозащитнику Лю Сяобо до ареста диагностировали гепатит В

Общество
13 июля, 18:09 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 13, июля. /ТАСС

Лю Сяобо скончался 13 июля в результате прекращения работы жизненно важных органов, сообщили медики

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ПЕКИН, 13 июля. /ТАСС/. У китайского правозащитника Лю Сяобо, скончавшегося в результате прекращения работы жизненно важных органов, еще до тюремного заключения был выявлен гепатит В. Об этом в четверг сообщило издание "Хуаньцю шибао".

"Согласно информации из дела Лю Сяобо, которое хранится в тюрьме Цзиньчжоу (там диссидент отбывал свое наказание - прим. ТАСС), он до ареста страдал от гепатита В. Его ежегодно отправляли на медицинское обследование, Лю Сяобо также каждые 15 дней посещал врача", - говорится в статье.

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Руководство Первого госпиталя при Китайском медицинском университете города Шэньян (китайская провинция Ляонин) в четверг сообщило, что китайский правозащитник скончался 13 июля в результате прекращения работы жизненно важных органов. "Лю Сяобо проходил комплексное лечение, однако несмотря на это его состояние ухудшалось. В понедельник он был переведен в отделение интенсивной терапии. Лю Сяобо скончался 13 июля в результате прекращения работы жизненно важных органов", - говорится в заявлении госпиталя.

Лю Сяобо, с 2009 года (по некоторым данным - с 2008) отбывавший тюремный срок по обвинению в "организации в последние годы агитационных действий, направленных на подрыв государственной власти и свержение социалистического строя", был недавно освобожден после того, как у него обнаружили рак печени в последней стадии.

В заявлении департамента юстиции отмечается, что "Первая больница Китайского медицинского университета привлекла известных специалистов для проведения диагностики и лечения рака, а также пригласила экспертов из США и Германии для консультаций".

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