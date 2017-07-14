Игры со временем: сто лет назад в России впервые перевели стрелки на час вперед

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Сто лет назад, 14 июля (1 июля - по старому стилю) 1917 году, Россия впервые перешла на летнее время. Решение о переводе стрелок на один час вперед было принято постановлением Временного правительства. ТАСС вспоминает историю летнего и зимнего времени в России.
За последние сто лет система времяисчисления в стране менялась семь раз. До 1917 года города и населенные пункты Российской империи жили по солнечному времени (местному). С развитием железных дорог в XIX веке на железнодорожных станциях было установлено единое (Санкт-Петербургское) время, которое было ориентиром для настройки часов в восточных и западных областях страны.
Первый переход на летнее время (сдвинутое на один час вперед относительно принятого в данном часовом поясе) был осуществлен в целях экономии электроэнергии по примеру западных стран. Летнее время должно было действовать до 13 сентября (31 августа) 1917 года. Однако из-за острого общественно-политического кризиса в стране стрелки часов перевести назад "забыли". Это было сделано уже после Октябрьской революции. Декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР от 4 января 1918 года (22 декабря 1917 года) предписал вернуться к прежнему исчислению времени, и в ночь с 9 на 10 января 1918 года (с 27 на 28 декабря 1917 года) стрелки часов были переведены на час назад.
Переход на летнее время и обратно на зимнее осуществлялся до 1921 года. Так, в 1918 году летнее время действовало с 31 мая по 17 сентября, в 1919 году - с 31 мая по 16 августа. В 1920 году стрелки часов на летнее время не переводились. А в 1921 году перевод времени на час вперед проводился дважды: 14 февраля и 20 марта. Назад часы были переведены 1 сентября и 1 октября.
Затем в РСФСР и СССР стали вводить часовые пояса, и начало действовать поясное время, не предусматривавшее ежегодного перевода стрелок.
16 июня 1930 года постановлением СНК СССР время в Советском Союзе было переведено на один час вперед (так называемое декретное время) в "целях более рационального использования светлой части суток". Перевод стрелок после этого не осуществлялся более 50 лет.
Перевод часов на летнее время был возобновлен 1 апреля 1981 года, но уже относительно декретного времени. Таким образом, летнее время стало опережать поясное на два часа. Дата перевода стрелок несколько раз менялась, с 1996 года переход на летнее время и обратно осуществлялся в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября соответственно.
4 февраля 1991 года кабинет министров СССР постановил отменить декретное время, сохранив ежегодный перевод стрелок на летнее и зимнее время. В связи с тем, что отмена декретного времени "привела к сокращению продолжительности светового дня на значительной части территории РСФСР, вызвала недовольство населения и привела к увеличению расхода электроэнергии", Совет Республики Верховного совета РСФСР 23 октября 1991 года принял решение о восстановлении декретного времени. Возврат был осуществлен 19 января 1992 года.
3 июня 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "Об исчислении времени" (последние изменения внесены 22 ноября 2016 года). Согласно документу, 11 часовых поясов в России были заменены девятью часовыми зонами. Исходным временем при исчислении местного определено московское время. Состав территорий, образующих каждую часовую зону, и порядок исчисления времени в них устанавливается правительством РФ.
31 августа 2011 года правительство приняло постановление, которым в Москве было установлено время UTC +4 ч (UTC - Всемирное координированное время) и отменен сезонный перевод часов. Таким образом, введенное 27 марта 2011 года летнее время не было отменено - предполагаемый переход в конце октября на зимнее время не состоялся. Россия стала жить по постоянному летнему времени.
25 сентября 2012 года президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об установлении постоянного летнего времени может быть пересмотрено.
В 2016 году Забайкальский край, Новосибирская, Магаданская, Астраханская, Ульяновская и Сахалинская области, Алтайский край и Республика Алтай перевели стрелки на час вперед
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в июле 2014 г. 35% опрошенных россиян (из 1,6 тыс. в 130 населенных пунктах в 42 регионах) заявили, что их больше устраивало переводить стрелки два раза в год, чем жить по летнему времени. При этом перейти целиком на зимнее время хотели бы 33% граждан. Предпочтение летнему времени отдали всего 19% опрошенных.
21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличено с 9 до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени - в два часа ночи 26 октября 2014 г. большинство субъектов Федерации перевели стрелки часов на один час назад. Исключением стали регионы, где местное время после изменения зон увеличилось на один час: в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки сдвинулись сразу на два часа назад.
Материал подготовлен ТАСС-Досье