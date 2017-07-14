Игры со временем: сто лет назад в России впервые перевели стрелки на час вперед

Сто лет назад, 14 июля (1 июля - по старому стилю) 1917 году, Россия впервые перешла на летнее время. Решение о переводе стрелок на один час вперед было принято постановлением Временного правительства. ТАСС вспоминает историю летнего и зимнего времени в России.

За последние сто лет система времяисчисления в стране менялась семь раз. До 1917 года города и населенные пункты Российской империи жили по солнечному времени (местному). С развитием железных дорог в XIX веке на железнодорожных станциях было установлено единое (Санкт-Петербургское) время, которое было ориентиром для настройки часов в восточных и западных областях страны.

"Забытый" час

Первый переход на летнее время (сдвинутое на один час вперед относительно принятого в данном часовом поясе) был осуществлен в целях экономии электроэнергии по примеру западных стран. Летнее время должно было действовать до 13 сентября (31 августа) 1917 года. Однако из-за острого общественно-политического кризиса в стране стрелки часов перевести назад "забыли". Это было сделано уже после Октябрьской революции. Декрет Совета народных комиссаров (СНК) РСФСР от 4 января 1918 года (22 декабря 1917 года) предписал вернуться к прежнему исчислению времени, и в ночь с 9 на 10 января 1918 года (с 27 на 28 декабря 1917 года) стрелки часов были переведены на час назад.

Переход на летнее время и обратно на зимнее осуществлялся до 1921 года. Так, в 1918 году летнее время действовало с 31 мая по 17 сентября, в 1919 году - с 31 мая по 16 августа. В 1920 году стрелки часов на летнее время не переводились. А в 1921 году перевод времени на час вперед проводился дважды: 14 февраля и 20 марта. Назад часы были переведены 1 сентября и 1 октября.

Часовые пояса и декретное время

Затем в РСФСР и СССР стали вводить часовые пояса, и начало действовать поясное время, не предусматривавшее ежегодного перевода стрелок.

16 июня 1930 года постановлением СНК СССР время в Советском Союзе было переведено на один час вперед (так называемое декретное время) в "целях более рационального использования светлой части суток". Перевод стрелок после этого не осуществлялся более 50 лет.

Возобновление сезонного перевода часов

Перевод часов на летнее время был возобновлен 1 апреля 1981 года, но уже относительно декретного времени. Таким образом, летнее время стало опережать поясное на два часа. Дата перевода стрелок несколько раз менялась, с 1996 года переход на летнее время и обратно осуществлялся в последнее воскресенье марта и последнее воскресенье октября соответственно.

4 февраля 1991 года кабинет министров СССР постановил отменить декретное время, сохранив ежегодный перевод стрелок на летнее и зимнее время. В связи с тем, что отмена декретного времени "привела к сокращению продолжительности светового дня на значительной части территории РСФСР, вызвала недовольство населения и привела к увеличению расхода электроэнергии", Совет Республики Верховного совета РСФСР 23 октября 1991 года принял решение о восстановлении декретного времени. Возврат был осуществлен 19 января 1992 года.

Переход на постоянное летнее время

3 июня 2011 года президент России Дмитрий Медведев подписал федеральный закон "Об исчислении времени" (последние изменения внесены 22 ноября 2016 года). Согласно документу, 11 часовых поясов в России были заменены девятью часовыми зонами. Исходным временем при исчислении местного определено московское время. Состав территорий, образующих каждую часовую зону, и порядок исчисления времени в них устанавливается правительством РФ.

31 августа 2011 года правительство приняло постановление, которым в Москве было установлено время UTC +4 ч (UTC - Всемирное координированное время) и отменен сезонный перевод часов. Таким образом, введенное 27 марта 2011 года летнее время не было отменено - предполагаемый переход в конце октября на зимнее время не состоялся. Россия стала жить по постоянному летнему времени.

Увеличение часовых зон и новое времяисчисление

25 сентября 2012 года президент РФ Владимир Путин заявил, что решение об установлении постоянного летнего времени может быть пересмотрено.

Инфографика Часовые пояса в России В 2016 году Забайкальский край, Новосибирская, Магаданская, Астраханская, Ульяновская и Сахалинская области, Алтайский край и Республика Алтай перевели стрелки на час вперед

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, в июле 2014 г. 35% опрошенных россиян (из 1,6 тыс. в 130 населенных пунктах в 42 регионах) заявили, что их больше устраивало переводить стрелки два раза в год, чем жить по летнему времени. При этом перейти целиком на зимнее время хотели бы 33% граждан. Предпочтение летнему времени отдали всего 19% опрошенных.

21 июля 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал изменения в федеральный закон "Об исчислении времени", которые вступили в силу 26 октября того же года. Согласно документу, московское время стало соответствовать UTC +3 ч, число часовых зон увеличено с 9 до 11. В итоге Россия возвратилась к зимнему времени - в два часа ночи 26 октября 2014 г. большинство субъектов Федерации перевели стрелки часов на один час назад. Исключением стали регионы, где местное время после изменения зон увеличилось на один час: в Забайкальском крае и Магаданской области стрелки сдвинулись сразу на два часа назад.

Материал подготовлен ТАСС-Досье