Меркель назвала Лю Сяобо отважным борцом за свободу выражения мнения

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ТАСС, 13 июля. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования семье китайского правозащитника Лю Сяобо, скончавшегося в больнице города Шэньян в результате прекращения работы жизненно важных органов.
"Я скорблю в связи со смертью Лю Сяобо - отважного борца за гражданские права и свободу выражения мнения. Мои глубокие соболезнования его семье", - говорится в заявлении Меркель, опубликованном в четверг официальным представителем правительства ФРГ Штеффеном Зайбертом.
Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан также выразил соболезнования семье и родственникам китайского правозащитника. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте ведомства.
"Я выражаю соболезнования всем его родственникам, - говорится в документе. - Франция неоднократно призывала к его освобождению, и теперь я надеюсь, что китайские власти обеспечат свободу передвижения его жене Лю Ся и его семье".
Лю Сяобо в декабре 2009 года был приговорен к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к подрыву государственного строя". Китайские власти обвинили его в "распространении антиправительственных слухов" и "организации деятельности, направленной на свержение нынешнего правительства". В 2010 году ему была присуждена Нобелевская премия мира, что вызвало протесты Пекина.
Адвокат Лю Сяобо Мо Шаопин 26 июня сообщил о том, что его подзащитный был освобожден из тюрьмы и переведен в больницу города Шэньян в связи с выявлением у него рака печени в последней стадии. Диагноз пациенту был поставлен 23 мая.