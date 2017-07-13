Толстой: собрания жильцов по реновации после 1 июля являются нарушением закона

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проведение общедомовых собраний жителей Москвы для голосования по программе реновации после 1 июля является нарушением закона. Об этом в четверг на заседании рабочей группы по защите прав граждан при реализации программы переселения сообщил заместитель вице-спикера и депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Петр Толстой.

Жители ЮЗАО, проживающие в пятиэтажном доме на Севастопольском проспекте и принимающие участие в заседании рабочей группы, сообщили о готовящемся в их доме собрании собственников жилья по программе реновации по просьбе префектуры.

"Возник живой интерес, каким образом префектура Юго-Западного округа проводит собрания и нарушает закон. Это нарушение федерального закона, собрания после 1 июля не проводятся, до 20 июля можно сдать только те протоколы собраний, которые были проведены до 1 июля. Не стоит вводить жителей в заблуждение - последствия таких решений неизбежно сказываются на власти", - сказал Толстой.

Ранее в мэрии Москвы сообщали, что столичная администрация не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после 1 июля. Это связано со вступлением с 1 июля 2017 года в силу федерального закона о реновации, согласно которому в программу могут попасть только те здания, голосования по которым были проведены до вступления документа в силу.

О реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей.