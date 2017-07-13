Сотрудники МЧС помогли спасти больного дельфина у берегов Керчи

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июля. /ТАСС/. Спасатели управления МЧС по Крыму оказали помощь больной самке дельфина-белобочки, которая находилась в канале у городского пляжа Керчи. Об этом сообщает в четверг крымский главк МЧС.
Отмечается, что в службу спасения в 12:30 мск поступило сообщение от экологов объединения "Безмятежное море" с просьбой оказать помощь дельфину, который находился в акватории канала вблизи пляжа Керчи несколько часов. К месту происшествия выдвинулись сотрудники водолазно-спасательного отделения.
"На месте они обнаружили очень слабую, больную белобочку, зависающую на поверхности воды уже на протяжении многих часов. С соблюдением максимальных мер осторожности дельфин был поднят на борт специализированного плавсредства, после чего его транспортировали в безопасную среду обитания", - говорится в сообщении.
За состоянием дельфина продолжают наблюдать специалисты научно-экологического общественного объединения "Безмятежное море", однако дельфин нуждается в помощи ветеринаров и в дальнейшем лечении.
Дельфины-белобочки являются наиболее распространенными в акватории Черного моря и Керченского пролива. Они не боятся людей и подплывают к ним в море, в том числе и к плавсредствам. Из-за этого часто гибнут под винтами катеров и судов, а также запутываются в браконьерских сетях.