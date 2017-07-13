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CBS: в Канаде госпитализирован экс-президент США Джимми Картер

Общество
13 июля, 20:44 UTC+3 ТАСС

По данным телеканала, бывшему американского лидеру стало плохо из-за жары во время благотворительной акции, в которой он и его супруга принимали участие

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ТАСС, 13 июля. Президент США в 1977-1981 годах демократ Джимми Картер был госпитализирован в четверг в Канаде. Об этом сообщает канадский телеканала CBS.

39-й президент США вместе со своей супругой Розалин участвовал в благотворительной акции, помогая возводить дома для бедных в канадской провинции Виннипег. Из-за жары 92-летнему экс-политику стало плохо, он был доставлен в ближайшую больницу.

По информации телеканала, сейчас Картер чувствует себя хорошо и собирается возобновить участие в акции в пятницу.

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Персоны
Картер, Джимми
Страны
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