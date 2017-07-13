Путин поручил МВД наладить работу с центром реабилитации при Коневском монастыре

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил МВД наладить взаимодействие с центром реабилитации наркозависимых, который действует при Коневском монастыре. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент в рамках своего пребывания на Валааме приехал на остров Коневец на Ладожском озере, чтобы осмотреть комплекс Коневского Рождество-Богородичного монастыря. Там же он пообщался с представителями Выборгского епископата.
"В частности, отец Сергий рассказал главе государства о работе созданного им несколько лет назад центра по реабилитации наркозависимых, который принимает у себя не только страдающих от этого недуга россиян, но и граждан из других стран", - сказал Песков.
Речь шла в том числе о тесной координации, которая ранее была налажена у центра с ФСКН. "Священнослужители обратились к президенту с просьбой оказать содействие в налаживании такого же взаимодействия центра с ведомством после его реорганизации", - рассказал пресс-секретарь президента.
"Путин сразу же обсудил по телефону этот вопрос с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Президент дал необходимые поручения с акцентом на большое значение работы по реабилитации наркозависимых и борьбе с наркоманией, а также на важность взаимодействия общественных организаций с министерством в этом контексте", - сообщил Песков.
Путин также ознакомился с начинающимися масштабными работами по восстановлению комплекса Коневского Рождество-Богородичного монастыря. Работы по восстановлению финансирует компания "Роснефть". Сейчас уже отлиты монастырские колокола, которые были освящены.