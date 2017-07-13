Путин отметил вклад фестиваля "Славянский базар" в сближение народов разных стран

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске", который открывается в четверг вечером, отметив его вклад в сближение народов разных стран. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

"Уже более четверти века на гостеприимной белорусской земле каждое лето проходит яркий, зрелищный праздник для всех, кто любит и ценит богатую культуру славянских народов. Столь масштабные совместные культурные мероприятия, несомненно, вносят весомый вклад в развитие плодотворного гуманитарного сотрудничества, способствуют взаимному духовному обогащению и сближению народов разных стран", - говорится в телеграмме.

Президент выразил уверенность, что и в этом году жителей и гостей Витебска ждут незабываемые впечатления. "В программе фестиваля - выступления исполнителей не только из соседних, но и многих других государств. Состоятся концерты классической, современной и народной музыки, многочисленные выставки и художественные конкурсы, будут представлены новые театральные постановки", - добавил Путин.

Глава государства пожелал участникам и организаторам фестиваля успехов и всего наилучшего.

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" пройдет с 13 по 17 июля.