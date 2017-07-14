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Трамп глубоко опечален смертью Лю Сяобо

Общество
14 июля, 1:36 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 14, июля. /ТАСС

Президент США направил соболезнования жене китайского правозащитника Лю Ся, его семье и друзьям

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ВАШИНГТОН, 14 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп глубоко опечален смертью китайского правозащитника Лю Сяобо. Об этом говорится в распространенном Белым домом заявлении пресс-секретаря главы государства Шона Спайсера.

"Президент Дональд Трамп был глубоко опечален, узнав о кончине лауреата Нобелевской премии мира и известного китайского политзаключенного Лю Сяобо. Президент направляет искренние соболезнования жене Лю Сяобо Лю Ся, его семье и друзьям", - отметил он.

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Биография лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо

Спайсер подчеркнул, что "поэт, ученый и мужественный правозащитник Лю Сяобо посвятил свою жизнь демократии и свободе".

В декабре 2009 года Лю Сяобо был приговорен к 11 годам тюремного заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя КНР. Китайские власти обвинили его в распространении антиправительственных слухов и организации деятельности, направленной на свержение правительства. В 2010 году Нобелевский комитет присудил Лю Сяобо премию мира за "длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае". КНР резко осудила вручение премии, заявив, что это "вмешательство в дела страны".

В мае этого года у правозащитника была диагностирована последняя стадия рака печени. К нему были допущены врачи из ФРГ и США, которые настоятельно рекомендовали отправить его на лечение в Европу. Лю Сяобо был выпущен из-под ареста, однако остался в больнице КНР, где и скончался. Ранее в четверг председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен заявила, что ответственность за смерть Лю Сяобо лежит на властях Китая.

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