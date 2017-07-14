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Врач Лю Сяобо заявил, что правозащитник получал наилучшее лечение

Общество
14 июля, 2:28 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 14, июля. /ТАСС

По словам Лю Юньпэна, для консилиумов привлекались "известные специалисты" из Германии и США

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ПЕКИН, 14 июля. /ТАСС/. Китайский правозащитник Лю Сяобо получал в госпитале наилучшее лечение, заявил его лечащий врач. Об этом сообщает в пятницу агентство Синьхуа.

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Лю Сяобо

Биография лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо

"Со дня поступления Лю Сяобо в госпиталь предпринимались все возможные усилия для его лечения", - заявил агентству в четверг лечащий врач Лю Юньпэн, работающий в 1-м госпитале при Китайском медицинском университете города Шэньян (провинция Ляонин, Северо-Восточный Китай). По словам медика, для консилиумов привлекались также "известные специалисты" из Германии и США.

Лауреат Нобелевской премии мира Лю Сяобо, страдавший раком печени, умер в четверг в возрасте 61 года вследствие множественного отказа органов. Он был приговорен 23 декабря 2009 года судом города Пекин к 11 годам тюремного заключения за "подстрекательство к свержению государственной власти".

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