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МИД Японии: Токио внимательно следит за правами человека в КНР в связи со смертью Лю Сяобо

Общество
14 июля, 5:42 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 14, июля. /ТАСС

Китайский правозащитник скончался 13 июля из-за отказа работы внутренних органов

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ТОКИО, 14 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Японии Фумио Кисида выразил соболезнования семье и родственникам китайского правозащитника Лю Сяобо, скончавшегося в больнице города Шэньян, отметив при этом, что Токио внимательно следит за ситуацией с правами человека в Китае.

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Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции в пятницу.

"Я хочу выразить соболезнования от всего сердца. Уважение свободы и прав человека, а также верховенство закона как базовой ценности - все эти нормы должны соблюдаться и в Китае. Мы внимательно следим за ситуацией с правами человека в Китае", - сказал он.

В декабре 2009 года Лю Сяобо был приговорен к 11 годам тюремного заключения за подстрекательство к подрыву государственного строя КНР. Китайские власти обвинили его в распространении антиправительственных слухов и организации деятельности, направленной на свержение правительства.

В 2010 году Нобелевский комитет присудил Лю Сяобо премию мира за "длительную и ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае". КНР резко осудила вручение премии, заявив, что это "вмешательство в дела страны".

В мае этого года у правозащитника была диагностирована последняя стадия рака печени. К нему были допущены врачи из ФРГ и США, которые настоятельно рекомендовали отправить его на лечение в Европу. Лю Сяобо был выпущен из-под ареста, однако остался в больнице КНР, где и скончался 13 июля.

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