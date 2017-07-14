Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ремонт дорог по федеральному проекту начат во Владивостоке

Общество
14 июля, 10:43 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 14, июля. /ТАСС

На реализацию приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в Приморье из федерального бюджета будет выделено 1,5 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Ремонт дорог по приоритетному проекту Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги" начат во Владивостоке. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.

"В Приморье заключены госконтракты на ремонт 29 объектов в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Работы уже начались на дорогах Владивостока. В ходе реализации проекта будет проведен ремонт дорожного полотна, установка светофоров, обустройство кюветов и водопропускных труб",- сообщает пресс-служба.

По этому проекту в Приморье деньги на ремонт дорог получат города Владивосток и Артем, а также Надеждинский и Шкотовский районы, входящие во Владивостокскую агломерацию. Общая сумма выделяемых из федерального бюджета средств составляет 1,5 млрд рублей.

В конце мая этого года министр транспорта РФ Максим Соколов назвал Приморье в числе регионов, которые не выполняют условия реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Министр подчеркнул, что в регионе до сих пор не заключены контракты на ремонт дорог. В качестве санкций он предложил с 1 июля изымать выделенные средства, чтобы передавать их другим регионам, выполняющим обязательства.

Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" рассчитан на 2016-2025 годы. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, к 2025 году - 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд рублей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
2
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
3
Предполагаемого убийцу 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
4
МиГ-35 впервые покажут на МАКС-2017
5
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
6
СМИ: Siemens может выйти из СП с "Силовыми машинами" после истории с турбинами
7
Россия может сократить число сотрудников посольства США из-за ситуации с дипсобственностью
Темы дня
Реклама