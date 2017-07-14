Ремонт дорог по федеральному проекту начат во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 14 июля. /ТАСС/. Ремонт дорог по приоритетному проекту Минтранса РФ "Безопасные и качественные дороги" начат во Владивостоке. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба администрации Приморского края.
"В Приморье заключены госконтракты на ремонт 29 объектов в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги". Работы уже начались на дорогах Владивостока. В ходе реализации проекта будет проведен ремонт дорожного полотна, установка светофоров, обустройство кюветов и водопропускных труб",- сообщает пресс-служба.
По этому проекту в Приморье деньги на ремонт дорог получат города Владивосток и Артем, а также Надеждинский и Шкотовский районы, входящие во Владивостокскую агломерацию. Общая сумма выделяемых из федерального бюджета средств составляет 1,5 млрд рублей.
В конце мая этого года министр транспорта РФ Максим Соколов назвал Приморье в числе регионов, которые не выполняют условия реализации проекта "Безопасные и качественные дороги". Министр подчеркнул, что в регионе до сих пор не заключены контракты на ремонт дорог. В качестве санкций он предложил с 1 июля изымать выделенные средства, чтобы передавать их другим регионам, выполняющим обязательства.
Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" рассчитан на 2016-2025 годы. В 2018 году в нормативное состояние должно быть приведено не менее 50% протяженности дорожной сети городских агломераций РФ, к 2025 году - 85%. В этом году 38 агломерациям с населением свыше 500 тыс. человек выделено 14 млрд рублей.