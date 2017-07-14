Принадлежавший Трампу набор клюшек для гольфа продан на аукционе за почти $30 тыс.

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НЬЮ-ЙОРК, 14 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Набор принадлежавших нынешнему американскому президенту Дональду Трампу клюшек для игры в гольф ушел в США с молотка за $29,7 тыс. Об этом сообщили представители базирующегося в Бостоне (штат Массачусетс) аукционного дома RR Auction, устраивавшего торги.
Новый обладатель клюшек пожелал остаться неизвестным. В RR Auction подчеркнули, что они довольны вырученной суммой, однако местные СМИ указывают, что итоговый результат вряд ли можно назвать впечатляющим. Минимальная оценочная стоимость проданного спортинвентаря составляла $30 тыс., и устроители торгов, вероятно, рассчитывали реализовать его за куда большие деньги.
Речь идет о наборе из более чем 10 именных клюшек производства компании TaylorMade. Трамп владел ими более 10 лет назад. Бизнесмен использовал их при игре в принадлежащем ему гольф-клубе в Бедминстере (штат Нью-Джерси). TaylorMade специально изготовила клюшки лично для Трампа, на каждой из них выгравировано его имя.
Впоследствии миллиардер подарил комплект Эндрю Ломбардо, который с 2004 по 2008 годы работал у Трампа в качестве кедди (так называются помощники игрока в гольф, в обязанности которых входит перенос спортивного инвентаря). По словам Ломбардо, который и решил выставить клюшки на аукцион, Трамп играл ими в период с 2004 по 2005 годы в Бедминстере вместе со многими знаменитостями, предпринимателями и профессиональными гольфистами.
"Задолго до того, как Трамп возглавил Белый дом, его имя прочно ассоциировалось со множеством наиболее роскошных гольф-клубов в мире", - отметили в RR Auction. Там сказали, что проданный набор клюшек является "подтверждением хорошо задокументированной связи между игрой в гольф и нынешним главнокомандующим США".
Всего семейной компании миллиардера Trump Organization принадлежит 17 гольф-клубов в разных странах мира, 12 из них находятся в США. Трамп, который вступил в должность президента в январе этого года, передал руководство компанией своим сыновьям, однако остался ее владельцем.