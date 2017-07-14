Ученые оценят ущерб экологии необитаемого острова Вилькицкого в Арктике

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Ученые оценят ущерб экологии необитаемого острова Вилькицкого в Карском море, который был нанесен ему в советский период, сообщил в пятницу ТАСС директор департамента науки и инноваций Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Алексей Титовский.

"Мы в этом году хотим провести ряд научных наблюдений, я их не назову исследованиями, пока там попытки проведения так называемого поискового исследования. Кроме того, в первую экспедицию поехали сотрудники нашего научного центра для того, чтобы подготовить отчет по воздействию на окружающую среду, то есть чтобы посчитать, какой же ущерб острову нанесен за многие годы его интенсивной эксплуатации в советский период. Поэтому будет по специальной методике подготовлен отчет", - сказал собеседник агентства.

Титовский добавил, что по результатам отчета специалисты определят, какие долгосрочные мониторинговые наблюдения необходимы. "Мы поймем, где нужно приложить максимум усилий, может, это будут наблюдения за водными объектами, если там вдруг обнаружатся какие-то загрязнения. <...> Cотрудники соберут необходимый материал, возьмут пробы, а на следующий год будем планировать более серьезное изучение", - уточнил он.

Ранее сообщалось, что 13 июля группа ученых и волонтеров отправилась на вертолете в первую экспедицию по очистке от мусора острова Вилькицкого, работы будут проводиться до 27 июля. В отряд вошли 12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья, спасатель МЧС России и ученые-экологи. Всего в экспедиции принимают участие 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгарии), также в составе представители компаний "Лукойл" и "Транснефть.

Остров Вилькицкого (входит в ЯНАО) расположен между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина - около 9 км, длина - около 18 км. Назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913). На острове скопилось более 800 тонн металлолома, сносу подлежат 29 строений, необходимо вывезти 73 тонн металлоконструкций, 30 единиц техники массой около 241 тонн и большое количество бочек.