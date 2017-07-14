Россия отчиталась в ООН о принимаемых мерах по защите дикой природы

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ООН, 14 июля. /ТАСС/. Россия провела в четверг в штаб-квартире ООН презентацию заповедников и национальных парков страны, а также усилий по сохранению своего ландшафтного и биологического разнообразия. Мероприятие состоялось в рамках отмечаемого в 2017 году Года экологии и природоохранных территорий.
Открывая встречу, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов сообщил, что на сегодняшний день в России насчитывается около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных категорий, общей площадью более 232,5 млн га. "Это около 13% территории страны", - отметил он.
По его словам, за прошедшее десятилетие география федеральных ООПТ значительно расширилась: был создан 21 новый резерват, 14 получили международный статус. До 2020 года, подчеркнул Керимов, в России запланировано создание еще восьми заповедников и 10 национальных парков.
"В ближайшие годы Россия будет расширять заповедную сеть, чтобы максимально охватить ландшафтное и биологическое разнообразие страны, обеспечив достойный вклад в сохранение дикой природы нашей планеты", - сказал заместитель министра. Он подчеркнул, что Россия "бережет свою флору и фауну", в том числе реализует мероприятия по сохранению редких видов животных, таких как переднеазиатский и дальневосточный леопарды, амурский тигр, зубр, стерх, лошадь Пржевальского и другие.
С докладом на встрече выступили руководители нескольких природоохранных территорий, в том числе Хакасского заповедника, парков "Лосиный остров" и "Русская Арктика", а также ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Они отчитались о принимаемых мерах по сохранению и восстановлению популяций редких видов животных.
Гостям мероприятия также поведали о цикле документальных фильмов "Заповедные жемчужины России", которые снимаются в формате панорамного видео. Съемки стартовали в июне, а российская премьера состоится в рамках Восточного экономического форума 6-7 сентября.
Первый цикл фильмов расскажет о шести природоохранных территориях России: Лазовском, Кавказском, Кандалакшском, Кроноцком и Астраханском заповедниках, а также о Национальном парке "Лосиный остров". Просмотр панорамного видео будет возможен как в специализированных очках, так и с помощью специального приложения для мобильных телефонов.
В ближайшие годы Россия собирается провести ряд конференций мирового уровня, посвященных природоохранной тематике. В конце сентября в Сочи пройдет Международный форум по особо охраняемым природным территориям, который станет крупнейшей профильной площадкой для обмена опытом между государствами. Как сообщил в четверг Керимов, РФ также планирует добиться права на проведение в 2024 на Байкале VII Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям.
Помощник администратора Программы развития ООН (ПРООН) Сихан Султаноглу поблагодарила Москву за организацию мероприятия на полях Политического форума по устойчивому развитию, а также отметила важнейшую роль, которая отведена России в деле сохранения природы Земли.
По ее словам, управление разнообразными экосистемами на территории России - это "сложнейшая задача, которая имеет глобальное значение". "Практически каждое десятое дерево на планете находится в России, и ее леса играют критически важную роль, поглощая до 600 млн мегатонн углеводорода", - сказала она. Султаноглу сообщила, что ПРООН помогла РФ получить доступ к финансированию в размере $20 млн, которые предполагается потратить на усиление пожаробезопасности 1,5 га лесов в Республики Коми.