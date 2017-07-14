Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.07:
$ 60.18
€ 68.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Россия отчиталась в ООН о принимаемых мерах по защите дикой природы

Общество
14 июля, 10:12 UTC+3 ООН ООН 14, июля. /ТАСС

Заместитель главы Минприроды РФ Мурад Керимов сообщил, что общая площадь федеральных особо охраняемых природных территорий в России составляет более 232,5 млн га

Поделиться
Материал из 1 страницы

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Россия провела в четверг в штаб-квартире ООН презентацию заповедников и национальных парков страны, а также усилий по сохранению своего ландшафтного и биологического разнообразия. Мероприятие состоялось в рамках отмечаемого в 2017 году Года экологии и природоохранных территорий.

Читайте также новости по теме:
Год экологии в России
© Олег Кузьмин\ТАСС

В парках Москвы бесплатно покажут фильмы о дикой природе

"Газпром нефть" в 2017 г. потратит 28 млрд руб. на природоохранные проекты Московского НПЗ

Рожденных в Татарстане ирбисов подготовят к жизни на воле в Красноярском крае

Открывая встречу, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов сообщил, что на сегодняшний день в России насчитывается около 12 тыс. особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных категорий, общей площадью более 232,5 млн га. "Это около 13% территории страны", - отметил он.

По его словам, за прошедшее десятилетие география федеральных ООПТ значительно расширилась: был создан 21 новый резерват, 14 получили международный статус. До 2020 года, подчеркнул Керимов, в России запланировано создание еще восьми заповедников и 10 национальных парков.

"В ближайшие годы Россия будет расширять заповедную сеть, чтобы максимально охватить ландшафтное и биологическое разнообразие страны, обеспечив достойный вклад в сохранение дикой природы нашей планеты", - сказал заместитель министра. Он подчеркнул, что Россия "бережет свою флору и фауну", в том числе реализует мероприятия по сохранению редких видов животных, таких как переднеазиатский и дальневосточный леопарды, амурский тигр, зубр, стерх, лошадь Пржевальского и другие.

Виртуальная прогулка по заповедникам России

С докладом на встрече выступили руководители нескольких природоохранных территорий, в том числе Хакасского заповедника, парков "Лосиный остров" и "Русская Арктика", а также ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Они отчитались о принимаемых мерах по сохранению и восстановлению популяций редких видов животных.

Гостям мероприятия также поведали о цикле документальных фильмов "Заповедные жемчужины России", которые снимаются в формате панорамного видео. Съемки стартовали в июне, а российская премьера состоится в рамках Восточного экономического форума 6-7 сентября.

Первый цикл фильмов расскажет о шести природоохранных территориях России: Лазовском, Кавказском, Кандалакшском, Кроноцком и Астраханском заповедниках, а также о Национальном парке "Лосиный остров". Просмотр панорамного видео будет возможен как в специализированных очках, так и с помощью специального приложения для мобильных телефонов.

В ближайшие годы Россия собирается провести ряд конференций мирового уровня, посвященных природоохранной тематике. В конце сентября в Сочи пройдет Международный форум по особо охраняемым природным территориям, который станет крупнейшей профильной площадкой для обмена опытом между государствами. Как сообщил в четверг Керимов, РФ также планирует добиться права на проведение в 2024 на Байкале VII Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям.

Леса России - "зеленый фонд" планеты

Помощник администратора Программы развития ООН (ПРООН) Сихан Султаноглу поблагодарила Москву за организацию мероприятия на полях Политического форума по устойчивому развитию, а также отметила важнейшую роль, которая отведена России в деле сохранения природы Земли.

По ее словам, управление разнообразными экосистемами на территории России - это "сложнейшая задача, которая имеет глобальное значение". "Практически каждое десятое дерево на планете находится в России, и ее леса играют критически важную роль, поглощая до 600 млн мегатонн углеводорода", - сказала она. Султаноглу сообщила, что ПРООН помогла РФ получить доступ к финансированию в размере $20 млн, которые предполагается потратить на усиление пожаробезопасности 1,5 га лесов в Республики Коми.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Год экологии в России
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Задержан второй подозреваемый в убийстве 15-летней девочки на Кубани
2
Подозреваемого в убийстве 10-летнего мальчика в Челябинской области нашли мертвым в СИЗО
3
"Известия": обложение зарубежных интернет-магазинов НДС даст казне 100 млрд руб. в год
4
Кадыров считает странным приговор по делу об убийстве Немцова
5
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
6
Ракета "Союз-2.1а" вывела на орбиту рекордное для России количество спутников
7
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
Темы дня
Реклама