Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с национальным праздником Франции - Днем взятия Бастилии.

"Российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом напомнила открытая нами совместно в Версальском дворце выставка, посвященная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию. Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу", - подчеркнул глава российского государства в поздравительной телеграмме.