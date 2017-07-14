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Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

Общество
14 июля, 10:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Президент РФ отметил, что российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с национальным праздником Франции - Днем взятия Бастилии.

"Российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом напомнила открытая нами совместно в Версальском дворце выставка, посвященная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию. Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу", - подчеркнул глава российского государства в поздравительной телеграмме.

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Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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