Путин поздравил Макрона с Днем взятия Бастилии

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Франции Эмманюэля Макрона с национальным праздником Франции - Днем взятия Бастилии.
"Российско-французские связи уходят корнями в глубокое прошлое. Об этом напомнила открытая нами совместно в Версальском дворце выставка, посвященная трехсотлетию визита императора Петра I во Францию. Подобные исторические события красноречиво свидетельствуют об особом характере отношений между нашими странами, об уважении и симпатии наших народов друг к другу", - подчеркнул глава российского государства в поздравительной телеграмме.