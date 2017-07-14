РФ будет развивать круизный туризм на Каспии вместе с прикаспийскими странами

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ТАСС, 14 июля. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует развивать круизный туризм в Каспийском море с привлечением прикаспийских стран - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Нами прорабатывается вопрос развития круизного туризма на Каспии. Более того, мы считаем, что он является одним из важных направлений и очень перспективным. Причем эти проекты могут объединить Российскую Федерацию, Азербайджан, Исламскую Республику Иран, Казахстан, Туркмению. Тем самым будет предложен принципиально новый высокого качества турпродукт, который в настоящее время отсутствует", - сказал Сафонов.
По его словам, в развитии круизного туризма главной проблемой является создание инфраструктуры - причальных стенок, пассажирских вокзалов, пунктов пропуска и т. д, они должны быть подготовлены к следующему году.
"Мы видим очень большую заинтересованность наших коллег и друзей. Я имею в виду и Иран, Азербайджан - все заинтересованы, и мы активно движемся по созданию этих маршрутов. Вчера на встрече с главой Дагестана мы также эту тему обсуждали, он тоже поддерживает эту идею", - сказал глава Ростуризма.