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РФ будет развивать круизный туризм на Каспии вместе с прикаспийскими странами

Общество
14 июля, 10:20 UTC+3 ТАСС

Глава Ростуризма Олег Сафонов заявил, что вопрос развития круизного туризма на Каспии "является одним из важных направлений и очень перспективным"

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ТАСС, 14 июля. Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) планирует развивать круизный туризм в Каспийском море с привлечением прикаспийских стран - Азербайджана, Ирана, Казахстана и Туркмении. Об этом сообщил ТАСС в пятницу глава Ростуризма Олег Сафонов.

"Нами прорабатывается вопрос развития круизного туризма на Каспии. Более того, мы считаем, что он является одним из важных направлений и очень перспективным. Причем эти проекты могут объединить Российскую Федерацию, Азербайджан, Исламскую Республику Иран, Казахстан, Туркмению. Тем самым будет предложен принципиально новый высокого качества турпродукт, который в настоящее время отсутствует", - сказал Сафонов.

По его словам, в развитии круизного туризма главной проблемой является создание инфраструктуры - причальных стенок, пассажирских вокзалов, пунктов пропуска и т. д, они должны быть подготовлены к следующему году.

"Мы видим очень большую заинтересованность наших коллег и друзей. Я имею в виду и Иран, Азербайджан - все заинтересованы, и мы активно движемся по созданию этих маршрутов. Вчера на встрече с главой Дагестана мы также эту тему обсуждали, он тоже поддерживает эту идею", - сказал глава Ростуризма.

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Персоны
Сафонов, Олег Петрович
Страны
Иран Россия Казахстан Туркмения Азербайджан
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