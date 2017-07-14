Передвижные медцентры увеличили выявляемость болезней в Рязанских селах в 10 раз

ТАСС, 14 июля. /ТАСС/. Выявляемость заболеваний в селах Рязанской области увеличилась в десять раз за счет работы автопоезда "Забота и здоровье". В течение лета доктора обследуют более 6 тыс. человек, сообщил в пятницу ТАСС врио губернатора Рязанской области Николай Любимов.

"По данным врачей, работа социальных поездов, которые посещают рязанскую глубинку, за пять лет увеличила выявляемость заболеваний у жителей сельской местности в десять раз. В составе автопоезда приезжают узкие специалисты, посещать которых у людей, загруженных хозяйством, зачастую просто нет времени", - отметил Любимов.

В 2017 году социальный автопоезд "Забота и здоровье" совершит 25 выездов в населенные пункты региона и обследует более 6 тыс. человек. Выезды проводятся два-три раза в неделю. В состав мобильных бригад традиционно входят врачи высшей категории - кардиологи, эндокринологи, отоларингологи, неврологи, терапевты, хирурги, педиатры, офтальмологи, специалисты межрайонных медицинских центров. Задействованные современные передвижные комплексы, в том числе стоматологический, офтальмологический и маммографический. Это позволяет жителям населенных пунктов пройти качественное обследование по месту жительства, проконсультироваться сразу у нескольких профильных специалистов.

Совместно с мобильными бригадами в районы выезжают волонтеры-студенты Рязанского государственного медуниверситета. Параллельно с медобследованиями молодые люди проведут для населения просветительские лекции, расскажут о здоровом питании и ведении здорового образа жизни.

"Очень важно, что в этой работе совместно с действующими докторами принимают участие будущие врачи. Это позволяет им быстрей войти в профессию, приобрести опыт в реальных условиях. Таким образом, мы решаем две задачи одновременно. Во-первых, повышаем доступность медицинской помощи, жители сельской глубинки проходят первичную диагностику, профилактику и получают, в случае необходимости, направления в лечебные учреждения не выезжая из своего населенного пункта. Во-вторых, это становится частью практической работы для студентов и молодых ординаторов, что, несомненно, пригодится им в дальнейшей работе", - добавил врио губернатора.

Специалистами автопоезда "Забота и здоровье" в 2012-2016 гг. было осмотрено более 43 тыс. человек, врачами дано около 111 тыс. консультаций, из них свыше 25 тыс. - детям, госпитализированы около 1,4 тыс. человек, из них более 200 - дети, направлены на дальнейшую консультацию около 11 тыс. пациентов, в том числе около 3 тыс. детей.