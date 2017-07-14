Более 150 полицейских и волонтеров ищут трехлетнего ребенка под Липецком

ЛИПЕЦК, 14 июля. /ТАСС/. Более 100 полицейских и 50 волонтеров добровольного объединения поисковиков "Лиза Алерт", спасатели и кинологи разыскивают трехлетнего мальчика, пропавшего в четверг около 15:00 мск во время прогулки с родителями возле селе Михайловка в Липецкой области. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы УВД по региону Наталья Маслакова.

"Около сотни полицейских задействованы в поисках пропавшего трехлетнего мальчика в селе Михайловка Тербунского района, три территориальных отдела полиции были вчера вечером подняты по тревоге. Поиски продолжались всю ночь, пока они безрезультатны", - сказала Маслакова.

Как добавила координатор в поисковом движении "Лиза Алерт", с вечера четверга к поискам мальчика привлечены волонтеры, сейчас на месте работают порядка 50 добровольцев из Липецкой области и соседних регионов. На сайте "Лизы Алерт" опубликовано фото и описанием пропавшего ребенка: "На вид два-три года, рост около 100 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые короткие, одет в белую панамку в цветочек, куртку зеленого цвета, синие спортивные штаны, сланцы синего цвета".

По словам Маслаковой, информация о пропаже ребенка поступила в полицию около 18:00 мск в четверг. "Со слов родителей, их трехлетний сын пропал из виду на поляне у села Михайловка около 15 часов дня", - сказала Маслакова. Она добавила, что семья проживает в селе Михайловка, на хорошем счету и благополучная, в ней четверо детей, самому младшему ребенку год.