Архангельские власти планируют развивать туризм на малой родине Михаила Ломоносова

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АРХАНГЕЛЬСК, 14 июля. /ТАСС/. Правительство Архангельской области планирует развивать туризм на малой родине русского ученого Михаила Ломоносова - селе Ломоносово. Как сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе правительства региона, сейчас прорабатывается вопрос запуска специальной программы по развитию туристского направления, а также решается вопрос с выделением средств на ее реализацию.
"Сейчас министерство культуры Архангельской области проводит активную работу по созданию комплексного плана приема туристов, в рамках которого предполагается максимально задействовать уже существующую инфраструктуру села. <…> Как ожидается, уже в начале августа будет представлена концепция развития родины Михаила Ломоносова в части туристического потенциала", - отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что запустить процесс в старинном селе Ломоносове предложил губернатор региона Игорь Орлов. По его словам, это многофакторная задача, требующая объединения усилий всех заинтересованных сторон: региональной власти, местного самоуправления, общественности.
"Планируется провести обустройство коммунальной, в частности надежной системы теплоснабжения, и социальной инфраструктуры, для обеспечения достойных условий как для развития местного сообщества, так и для приема туристов и гостей. Внимание уделят и местному промыслу - резьбе по кости. Необходимо помочь резчикам: создать условия для сбыта, сделать рынок холмогорской резьбы более цивилизованным", - приводит пресс-служба слова Орлова.
Село Ломоносово - малая родина русского ученого - расположено в Холмогорском районе Архангельской области. Входит в состав сельского поселения "Холмогорское". В селе проживает более 160 человек. Село наиболее известно тем, что в 1711 году здесь родился Михаил Ломоносов, также уроженцами села являются скульптор Федот Шубин и физик Михаил Головин.
Михаил Ломоносов родился в деревня Мишанинская (ныне - село Ломоносово). Он известен как первый химик, который дал физической химии определение, весьма близкое к современному, и предначертал обширную программу физико-химических исследований, заложил основы науки о стекле. Разработал проект Московского университета, впоследствии названного в его честь. Открыл наличие атмосферы у планеты Венера.