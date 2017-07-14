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Госдума запретила уклонистам от армии 10 лет работать на госслужбе

Общество
14 июля, 10:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В документе также прописан алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает уклонист

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума в пятницу приняла закон, который запрещает 10 лет работать на государственной и муниципальной службе гражданам, не прошедшим военную службу по призыву без законных оснований.

В 2014 году в РФ был принят закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, однако позднее Конституционный суд РФ счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.

"Мы сделали то, что нам сказал изменить Конституционный суд", - пояснил ТАСС первый зампредседателя думского комитета по обороне Андрей Красов. "Ранее мы приняли закон, в котором говорилось, что если гражданин РФ не прошел военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, он безвременно не мог занимать должность госслужащего или муниципального служащего", - напомнил он, отметив, что КС "совершенно справедливо счел, что нужно заменить норму о безвременном запрете на какой-то определенный срок".

В результате было принято решение о 10-летнем запрете.

"Естественно, раз мы вводим данный запрет, прописывается и алгоритм действий призывной комиссии и руководителя, у которого работает данный гражданин", - добавил Красов. В законе также установлен порядок участия граждан в заседании призывной комиссии при вынесении соответствующего заключения.

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