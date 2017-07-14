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Госдума приняла закон об ужесточении наказаний за незаконный оборот алкоголя

Общество
14 июля, 10:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Документ разработан в связи с участившимися случаями отравления нелегальной алкогольной продукцией

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© Михаил Джапаридзе/ТАСC

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Госдума приняла закон об усилении уголовной ответственности за незаконное производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Сейчас за оборот алкогольной продукции без лицензии в случае причинения крупного ущерба гражданам, организациям или государству предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо ареста на срок до 6 месяцев.

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Согласно принятому закону, производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии, совершенные в крупном размере, наказываются штрафом до 3 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 3 лет.

Такое же наказание предусмотрено за незаконную закупку, в том числе импорт, поставку, в том числе экспорт, хранение и перевозку или розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей продукции. Преступление, совершенное в крупном размере, подразумевает объем продукции на сумму до 100 тыс. рублей, в особо крупном размере - на сумму до 1 млн рублей.

За незаконную розничную продажу алкоголя предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом до 1 млн рублей. Те же преступления, совершенные в особо крупном размере или организованной группой, наказываются штрафом в размере до 4 млн рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо принудительными работами на срок до 5 лет, либо лишением свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 млн рублей.

При этом закон не касается розничной продажи сельхозпроизводителями (крестьянскими фермерскими хозяйствами) вина и игристого вина - такая деятельность не будет подпадать под уголовную ответственность.

Закон разработан в связи с участившимися случаями отравления нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

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