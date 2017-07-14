Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Приемная кампания - волнующий период для любого абитуриента. Нужно правильно выбрать вуз, успеть в срок подать документы, и, самое главное, дождаться результатов и увидеть себя в списке зачисленных. И пока чиновники рассуждают о необходимости в тех или иных специалистах для страны, вчерашние школьники думают о том, чем закончится для них это лето и как дальше сложится их судьба.

Чтобы узнать, отвечает ли потребностям современной экономики реальный спрос абитуриентов в ходе приемной кампании этого года, ТАСС пообщался с представителями крупнейших российских вузов и выпускниками школ.

В 2017 году в вузах около 500 тыс. бесплатных мест. Распределение на конкретные направления шло с учетом мнений многих федеральных ведомств, госкорпораций, объединений работодателей, общественных организаций и ассоциаций вузов. По сравнению с 2016 годом увеличено число бюджетных мест по педагогическим направлениям подготовки, по программам в области математических и естественных наук, медицины и сельского хозяйства.

Конкретные данные по каждому из направлений Минобрнауки держит в секрете, чтобы не создавать искусственный спрос на ту или иную специальность, или же, наоборот, отпугнуть от тех направлений, где бюджетных мест мало.

Спрос на инженерные специальности

"На данный момент в Вышей школе экономики явно наблюдается рост интереса на инженерные и компьютерные специальности - большое количество заявлений было подано на "Программную инженерию", "Информатику и вычислительную технику", "Компьютерную безопасность". С первых дней старта приемной кампании мы видели огромный спрос на все специальности инженерного крыла ВШЭ, и это отражает общую тенденцию к возрождению интереса к этим профессиям", - сказал ТАСС проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

Несмотря на то, что в "серьезные" вузы, тем более на популярные факультеты и направления, поступить достаточно сложно, по-прежнему есть те, кто верит в свои силы и не прибегает к помощи репетиторов при подготовке к поступлению. Дарья Павлинова - одна из них. Девушка в будущем видит себя инженером и намерена подать документы в несколько вузов технического направления: НИТУ "МИСиС", МГТУ имени Н. Э. Баумана, МАИ, Московский энергетический институт, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Мне всегда была интересна физика и то, как устроена природа, отсюда и мой интерес к техническим специальностям. Думаю, что профессия инженера в будущем будет однозначно востребована выпускница школы Дарья Павлинова

Девушка добавила, что особенно ее привлекает самолетостроение и ракетостроение. На данный момент абитуриентка подала заявление в три вуза, однако планирует подать еще в два, чтобы увеличить свои шансы на зачисление.

Педвузы - иностранные языки и физкультура

В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) число поданных заявлений на уровне прошлого года, однако на отдельных направлениях конкурс достаточно высокий. "Каких-то неожиданностей в этом году для нас нет, скорее такая приятная стабильная ситуация. Традиционно высокий конкурс нам дает Институт иностранных языков. Так, на педагогическое образование там проходные 250-260 баллов. Кроме того, большое число заявлений на творческие специальности в Институте культуры и искусства, особенно на актерское искусство и дизайн", - сообщила ТАСС начальник управления по связям с общественностью МГПУ Татьяна Апостолова.

Отдельно она сказала про физкультурное направление. "Очень хорошая ситуация у нас в Институте физкультуры и спорта. Там очень серьезный конкурс - и на адаптивную физкультуру, и педагогическое образование", - отметила начальник управления МГПУ. Она объяснила это тем, что, закончив педвуз, спортсмен всегда сможет найти себе работу.

"Ведь не всю жизнь они будут спортсменами, это специфический образ жизни и, безусловно, нужно заниматься образованием, чтобы обеспечить себя после окончания спортивной карьеры", - считает Апостолова.

Выпускник 2017 года Кирилл Александров мечтает стать футболистом, он подал документы в два вуза. Первый - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, самый крупный спортивный вуз России. Среди его выпускников - футболисты Лев Яшин и Дмитрий Сычев, фигуристки Ирина Роднина и Аделина Сотникова, хоккеисты Валерий Харламов, Александр Овечкин и Павел Буре. Второй вуз, куда Кирилл подал документы, - Московский государственный областной университет, бывший Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской.

Надеюсь, что учеба в вузе даст мне толчок в большой футбол, этим спортом я живу уже несколько лет, играю в команде в своем городе, участвую в соревнованиях выпускник школы Кирилл Александров

Молодой человек добавил, что когда подавал документы, очень нервничал. "Не люблю все эти регистрации, постоянно боишься поставить где-то не там подпись. Но, тем не менее, проходя всю эту процедуру, я чувствовал, что поднимаюсь на какой-то новый уровень в своей жизни", - отметил абитуриент.

IT-специальности

"Еще одним очевидным трендом, сохранившимся с 2016 года, является рост популярности специальностей, связанных с IT и материаловедением", - сообщила ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ "МИСиС" Мария Баранова. Она уточнила, что более 50% всех заявлений на поступление, поданных в вуз, приходится на два института: Институт новых материалов и нанотехнологий и Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления.

"Количество поступающих, подавших заявления на направление "Информатика и вычислительная техника", в 2017 году выросло более чем на 30% - до 1008. Конкурс составляет 16,8 человек на место", - отметила Баранова.

"Рост востребованности на направление "Информационные системы и технологии" составляет почти 47% (944 заявлений), конкурс - 37,7 человек на место. Число поступающих, подавших заявление на направление "Прикладная информатика", в 2017 году выросло на 68% (804 заявления), конкурс составляет 32,6 человека на место", - сказала она.

Такая ситуация отвечает задаче, поставленной в программе развития цифровой экономики, которая была разработана по поручению президента России. Одна из целей программы в сфере образования - выпускать к 2025 году по 100 тыс. программистов ежегодно. Предполагается, что люди с компетенциями в сфере цифровой экономики станут конкурентным преимуществом для страны в новом мире.

Абитуриенты достаточно хорошо ориентируются в том, что происходит сейчас на рынке труда, и они, и их родители видят, что компании, которые занимаются информационной безопасностью, предлагают весьма хорошую зарплату первый проректор - проректор по учебной работе МГТУ имени Н. Э. Баумана Борис Падалкин.

Падалкин отметил, что цифровой мир, в котором мы живем, достаточно хрупкий. "Здесь надо понимать, защита любой информации - одно из перспективных направлений на многие годы вперед, потому что все что создано, должно надежно храниться и оберегаться, работать на пользу. Кроме того, вопросы борьбы с компьютерными вирусами тоже "на первых полосах", и это отражается на выборе абитуриентов", - указал Падалкин.

Проректор добавил, что в последние годы на соответствующие специальности не только высокий конкурс, но и, что еще важнее, высокий проходной балл.

Другие направления

Несмотря на многочисленные разговоры о переизбытке на рынке экономистов, в Высшей школе экономики конкурс на соответствующие направления высокий. "Одни из самых популярных программ в этом году - "Экономика" и "Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и Российской экономической школы", на которые подано 891 заявление на 195 бюджетных мест и 1100 заявлений на 110 платных мест (распределение студентов на образовательные программы происходит после зачисления - прим. ТАСС)", - отметил проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

Что же касается юриспруденции, то в сильных профильных вузах снижения интереса к этой специальности также не наблюдается. "Можно отметить общую тенденцию повышения интереса к юридическому образованию - на сегодняшний день количество поданных заявлений существенно превышает показатели прошлых лет. Рост интереса особенно заметен среди продолжающих обучение на базе среднего профессионального образования и среди абитуриентов, имеющих особые права и преимущества при поступлении", - сообщила ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии МГЮА имени О. Е. Кутафина Елена Глотова. Она добавила, что вуз нацелен на выявление наиболее одаренных и заинтересованных в получении юридического образования детей, поэтому учитывает результаты победителей и призеров олимпиад.

Выпускница 2017 года Дарья Тюрина выбрала для себя "международное право" в МГИМО. Поступить в этот вуз для многих - мечта, однако Дарья является победительницей всероссийской олимпиады по праву, что дает ей возможность зачисления без экзаменов. Кроме того, девушка является призером вузовских олимпиад - "Высшей пробы" по обществознанию и праву ВШЭ, олимпиады СПбГУ по праву и других.

Мне всегда было интересно обществознание и законы. Однако, я оцениваю ситуацию на рынке труда объективно, и понимаю, что устроиться в международную компанию не так легко, однако диплом МГИМО даст мне гораздо больше шансов, чем у выпускников других вузов выпускница школы Дарья Тюрина