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Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов

Общество
14 июля, 12:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Кристина Сулима

ТАСС выяснил, на каких направлениях в этом году увеличено число бюджетных мест, кем мечтают стать выпускники школ и становится ли меньше желающих стать экономистами и юристами

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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 14 июля. /Корр. ТАСС Кристина Сулима/. Приемная кампания - волнующий период для любого абитуриента. Нужно правильно выбрать вуз, успеть в срок подать документы, и, самое главное, дождаться результатов и увидеть себя в списке зачисленных. И пока чиновники рассуждают о необходимости в тех или иных специалистах для страны, вчерашние школьники думают о том, чем закончится для них это лето и как дальше сложится их судьба.

Чтобы узнать, отвечает ли потребностям современной экономики реальный спрос абитуриентов в ходе приемной кампании этого года, ТАСС пообщался с представителями крупнейших российских вузов и выпускниками школ.

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В 2017 году в вузах около 500 тыс. бесплатных мест. Распределение на конкретные направления шло с учетом мнений многих федеральных ведомств, госкорпораций, объединений работодателей, общественных организаций и ассоциаций вузов. По сравнению с 2016 годом увеличено число бюджетных мест по педагогическим направлениям подготовки, по программам в области математических и естественных наук, медицины и сельского хозяйства.

Конкретные данные по каждому из направлений Минобрнауки держит в секрете, чтобы не создавать искусственный спрос на ту или иную специальность, или же, наоборот, отпугнуть от тех направлений, где бюджетных мест мало.

Спрос на инженерные специальности

"На данный момент в Вышей школе экономики явно наблюдается рост интереса на инженерные и компьютерные специальности - большое количество заявлений было подано на "Программную инженерию", "Информатику и вычислительную технику", "Компьютерную безопасность". С первых дней старта приемной кампании мы видели огромный спрос на все специальности инженерного крыла ВШЭ, и это отражает общую тенденцию к возрождению интереса к этим профессиям", - сказал ТАСС проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

Несмотря на то, что в "серьезные" вузы, тем более на популярные факультеты и направления, поступить достаточно сложно, по-прежнему есть те, кто верит в свои силы и не прибегает к помощи репетиторов при подготовке к поступлению. Дарья Павлинова - одна из них. Девушка в будущем видит себя инженером и намерена подать документы в несколько вузов технического направления: НИТУ "МИСиС", МГТУ имени Н. Э. Баумана, МАИ, Московский энергетический институт, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина.

Мне всегда была интересна физика и то, как устроена природа, отсюда и мой интерес к техническим специальностям. Думаю, что профессия инженера в будущем будет однозначно востребована выпускница школы Дарья Павлинова

Девушка добавила, что особенно ее привлекает самолетостроение и ракетостроение. На данный момент абитуриентка подала заявление в три вуза, однако планирует подать еще в два, чтобы увеличить свои шансы на зачисление.

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В Московском городском педагогическом университете (МГПУ) число поданных заявлений на уровне прошлого года, однако на отдельных направлениях конкурс достаточно высокий. "Каких-то неожиданностей в этом году для нас нет, скорее такая приятная стабильная ситуация. Традиционно высокий конкурс нам дает Институт иностранных языков. Так, на педагогическое образование там проходные 250-260 баллов. Кроме того, большое число заявлений на творческие специальности в Институте культуры и искусства, особенно на актерское искусство и дизайн", - сообщила ТАСС начальник управления по связям с общественностью МГПУ Татьяна Апостолова.

Отдельно она сказала про физкультурное направление. "Очень хорошая ситуация у нас в Институте физкультуры и спорта. Там очень серьезный конкурс - и на адаптивную физкультуру, и педагогическое образование", - отметила начальник управления МГПУ. Она объяснила это тем, что, закончив педвуз, спортсмен всегда сможет найти себе работу.

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"Ведь не всю жизнь они будут спортсменами, это специфический образ жизни и, безусловно, нужно заниматься образованием, чтобы обеспечить себя после окончания спортивной карьеры", - считает Апостолова.

Выпускник 2017 года Кирилл Александров мечтает стать футболистом, он подал документы в два вуза. Первый - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма, самый крупный спортивный вуз России. Среди его выпускников - футболисты Лев Яшин и Дмитрий Сычев, фигуристки Ирина Роднина и Аделина Сотникова, хоккеисты Валерий Харламов, Александр Овечкин и Павел Буре. Второй вуз, куда Кирилл подал документы, - Московский государственный областной университет, бывший Московский областной педагогический институт имени Н. К. Крупской.

Надеюсь, что учеба в вузе даст мне толчок в большой футбол, этим спортом я живу уже несколько лет, играю в команде в своем городе, участвую в соревнованиях выпускник школы Кирилл Александров

Молодой человек добавил, что когда подавал документы, очень нервничал. "Не люблю все эти регистрации, постоянно боишься поставить где-то не там подпись. Но, тем не менее, проходя всю эту процедуру, я чувствовал, что поднимаюсь на какой-то новый уровень в своей жизни", - отметил абитуриент.

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"Еще одним очевидным трендом, сохранившимся с 2016 года, является рост популярности специальностей, связанных с IT и материаловедением", - сообщила ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии НИТУ "МИСиС" Мария Баранова. Она уточнила, что более 50% всех заявлений на поступление, поданных в вуз, приходится на два института: Институт новых материалов и нанотехнологий и Институт информационных технологий и автоматизированных систем управления.

"Количество поступающих, подавших заявления на направление "Информатика и вычислительная техника", в 2017 году выросло более чем на 30% - до 1008. Конкурс составляет 16,8 человек на место", - отметила Баранова.

"Рост востребованности на направление "Информационные системы и технологии" составляет почти 47% (944 заявлений), конкурс - 37,7 человек на место. Число поступающих, подавших заявление на направление "Прикладная информатика", в 2017 году выросло на 68% (804 заявления), конкурс составляет 32,6 человека на место", - сказала она.

Такая ситуация отвечает задаче, поставленной в программе развития цифровой экономики, которая была разработана по поручению президента России. Одна из целей программы в сфере образования - выпускать к 2025 году по 100 тыс. программистов ежегодно. Предполагается, что люди с компетенциями в сфере цифровой экономики станут конкурентным преимуществом для страны в новом мире.

Абитуриенты достаточно хорошо ориентируются в том, что происходит сейчас на рынке труда, и они, и их родители видят, что компании, которые занимаются информационной безопасностью, предлагают весьма хорошую зарплату первый проректор - проректор по учебной работе МГТУ имени Н. Э. Баумана Борис Падалкин.

Падалкин отметил, что цифровой мир, в котором мы живем, достаточно хрупкий. "Здесь надо понимать, защита любой информации - одно из перспективных направлений на многие годы вперед, потому что все что создано, должно надежно храниться и оберегаться, работать на пользу. Кроме того, вопросы борьбы с компьютерными вирусами тоже "на первых полосах", и это отражается на выборе абитуриентов", - указал Падалкин.

Проректор добавил, что в последние годы на соответствующие специальности не только высокий конкурс, но и, что еще важнее, высокий проходной балл.

Другие направления

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Несмотря на многочисленные разговоры о переизбытке на рынке экономистов, в Высшей школе экономики конкурс на соответствующие направления высокий. "Одни из самых популярных программ в этом году - "Экономика" и "Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и Российской экономической школы", на которые подано 891 заявление на 195 бюджетных мест и 1100 заявлений на 110 платных мест (распределение студентов на образовательные программы происходит после зачисления - прим. ТАСС)", - отметил проректор НИУ ВШЭ Вячеслав Башев.

Что же касается юриспруденции, то в сильных профильных вузах снижения интереса к этой специальности также не наблюдается. "Можно отметить общую тенденцию повышения интереса к юридическому образованию - на сегодняшний день количество поданных заявлений существенно превышает показатели прошлых лет. Рост интереса особенно заметен среди продолжающих обучение на базе среднего профессионального образования и среди абитуриентов, имеющих особые права и преимущества при поступлении", - сообщила ТАСС ответственный секретарь приемной комиссии МГЮА имени О. Е. Кутафина Елена Глотова. Она добавила, что вуз нацелен на выявление наиболее одаренных и заинтересованных в получении юридического образования детей, поэтому учитывает результаты победителей и призеров олимпиад.

Выпускница 2017 года Дарья Тюрина выбрала для себя "международное право" в МГИМО. Поступить в этот вуз для многих - мечта, однако Дарья является победительницей всероссийской олимпиады по праву, что дает ей возможность зачисления без экзаменов. Кроме того, девушка является призером вузовских олимпиад - "Высшей пробы" по обществознанию и праву ВШЭ, олимпиады СПбГУ по праву и других.

Мне всегда было интересно обществознание и законы. Однако, я оцениваю ситуацию на рынке труда объективно, и понимаю, что устроиться в международную компанию не так легко, однако диплом МГИМО даст мне гораздо больше шансов, чем у выпускников других вузов выпускница школы Дарья Тюрина

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