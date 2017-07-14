Чартер из Крыма в Саудовскую Аравию может появиться в 2017 году

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МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Мусульмане, проживающие в Крыму и желающие совершить паломничество в святые места, расположенные в Саудовской Аравии, могут попасть туда на чартерных самолетах уже в этом году. С подобным предложением к руководству Саудовской Аравии выступил в пятницу глава Ростуризма Олег Сафонов.
"Я уже выступал с инициативой об организации прямых чартерных авиационных рейсов между Республикой Крым и Королевством Саудовская Аравия. Я просил бы уважаемого Чрезвычайного Посла Королевства Саудовская Аравия Абдуррахмана бен Ибрагима ар-Расси обратиться к правительству, королю Саудовской Аравии с просьбой решить этот вопрос. И хотелось бы обратиться и попросить, чтобы вопрос этот был решен в 2017 году", - сообщил Сафонов, выступая на заседании, посвященном 15-летию Хадж-миссии России, в Махачкале.
Он добавил, что в настоящее время мусульмане проживающие в Крыму и желающие совершить хадж вынуждены в начале поехать в Москву или Минеральные воды и оттуда вылетать в Саудовскую Аравию, что усложняет поездку и делает ее значительно дороже.
Руководитель Духовного управления мусульман Крыма Эмирали Аблаев отметил, что чартер из республики в Саудовскую Аравию позволил бы увеличить и количество паломников.
"Действительно, паломники из Крыма испытывают определенные трудности, связанные с выездом на материк, при этом дорожает и путевка, и создаются сложности. Если есть возможность, я обращаюсь к Чрезвычайному и Полномочному послу Саудовской Аравии, с просьбой об организации прямых чартерных рейсов из Симферополя в вашу страну. Это было бы для нас очень интересно, и это увеличило бы количество паломников из страны", - добавил Аблаев.