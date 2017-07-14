Отопительный сезон завершился в одном из самых северных поселков ЯНАО

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САЛЕХАРД, 14 июля. /ТАСС/. Отопительный сезон на этой неделе завершился в поселке Гыда Тазовского района Ямало-Ненецкого автономного округа, который является одним из самых северных населенных пунктов региона и находится в 400 км севернее Полярного круга. Из-за холодного лета тепло в дома жителей поступало на две недели дольше обычного, сообщили ТАСС в администрации района.
"На этой неделе закончился отопительный сезон в Гыде. В этом году холодное лето, поэтому отключение произошло позже обычного примерно на две недели, но мы живем на Севере, для нас это не удивительно", - сказали там. В остальных населенных пунктах Тазовского района тепло перестали подавать месяц назад - в середине июня.
Как добавили в пресс-службе "Ямалкоммунэнерго", отопление отключается по просьбе администрации населенных пунктов. "Решение о завершении сезона принимают чиновники, направляют к нам соответствующее распоряжение. Сейчас начаты работы по подготовке к следующему отопительному сезону", - сказали там. В северных районах региона тепло начнет снова поступать в батареи уже в конце августа.
Гыда - один из северных населенных пунктов ЯНАО, расположен на берегу Карского моря полуострова Гыдан севернее Полярного круга на 400 км. В Гыде проживает 3,5 тыс. человек, круглогодичное сообщение с поселком возможно только через воздушный транспорт. В 30-40-е годы XX века Гыда был местом ссылки узников ГУЛАГа.