Мурманский арктический университет завершил разработку программы развития опорного вуза

МУРМАНСК, 14 июля. /ТАСС/. Мурманский арктический государственный университет (МАГУ) разработал программу развития в соответствии с полученным в этом году статусом регионального опорного вуза. Как рассказала в пятницу корреспондену ТАСС первый проректор МАГУ Ирина Шадрина, основными направлениями развития единственного в Арктической зоне РФ опорного вуза станут образование, наука и инновационная деятельность.

"Программа предусматривает образовательную, научную, инновационную деятельность, создание технопарков, бизнес-инкубатора. МАГУ станет интегратором развития городской и региональной социокультурной среды", - сказала Шадрина.

Сейчас программа, согласованная с региональными властями, направлена для утверждения в Минобрнауки РФ. В этом году на реализацию программы развития университету выделено 100 млн рублей.

Кадры и ноу-хау

Ректор МАГУ Андрей Сергеев ранее сообщил ТАСС, что новый статус и федеральное финансирование позволит МАГУ создать новые направления деятельности. "В университете появятся новые образовательные направления, новые инновационные и научные программы, при этом во всех будут присутствовать арктические модули", - сказал ректор.

Одним из крупных проектов станет Арктический ресурсный кадровый центр. В нем будут не только собираться данные о потребностях в кадрах участников арктических проектов, но и с помощью математических моделей строиться прогнозы востребованности специалистов для Арктики. Таким образом он сможет на перспективу координировать деятельность вузов и работодателей.

Планируемый к созданию в опорном вузе бизнес-инкубатор позволит внедрять в экономику разработки ученых и студентов МАГУ. Также ведется работа по созданию технопарка для апробирования и доработки новых технологий.

Образовательное объединение

Для расширения спектра деятельности и возможностей МАГУ принято решение присоединить к нему Мурманский государственный технический университет (МГТУ). Недавно МГТУ, принадлежавший ранее Росрыболовству, передан в ведение Минобрнауки РФ. После принятия нового устава и других процедур, связанный со сменой учредителя, начнется непосредственно процесс присоединения.

Создание арктической сферы образования в Мурманской области началось в 2015 году. Тогда по поддержанной президентом РФ Владимиром Путиным инициативе областных властей старейший вуз региона - Мурманский государственный гуманитарный университет (в прошлом педагогический институт) - был преобразован в Мурманский арктический государственный университет с присоединением двух подразделений среднего образования - Кольского филиала Петрозаводского государственного университета и Хибинского технического колледжа.

Опорные группы

Минобрнауки РФ весной этого года утвердило список из 22-х университетов, которые стали победителями второй волны конкурса опорных вузов.

"По итогам конкурсного отбора были отобраны две группы вузов: восемь университетов-победителей с выделением федерального финансирования реализации программы развития, а также 14 университетов-победителей, чьи программы развития будут финансово поддержаны регионом с учетом методической помощи и консалтинга за счет средств Министерства образования и науки", - сообщили в пресс- службе министерства.

В первую группу вошли Владимирский государственный университет имени А. Г. и Н. Г. Столетовых, Мурманский арктический госуниверситет, Нижегородский государственный технический университет им. Р. Е. Алексеева, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный медицинский университет Минздрава России, Тульский и Череповецкий госуниверситеты, Ярославский госуниверситет им. П. Г. Демидова.

Во вторую группу попали Алтайский госуниверситет, Белгородский государственный технологический университет им. В. Г. Шухова, Калмыцкий госуниверситет им. Б. Б. Городовикова, Кемеровский госуниверситет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, Марийский госуниверситет, Новгородский госуниверситет им. Ярослава Мудрого, Петрозаводский и Псковский госуниверситеты, Саратовский государственный технический университет им. Ю. Гагарина, госуниверситет Сочи, Сыктывкарский госуниверситет им. Питирима Сорокина, Тольяттинский и Ульяновский госуниверситеты.

"Перед каждым отобранным вузом ставятся амбициозные задачи стать настоящей опорой региону, обеспечивая его необходимым кадрами и развивая его образовательный и научный потенциал", - сообщала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Программа Минобрнауки, предполагающая формирование опорных вузов, направлена на создание сильных университетов в российских регионах, которые на основе объединения научных баз, кадровых и финансовых ресурсов смогут обеспечить трансформацию системы кадровой подготовки, привлечь сильных студентов, создать научные лаборатории и обеспечить кооперацию с крупными отраслевыми предприятиями региона. По итогам первой волны конкурса в 2016 году было отобрано 11 университетов.