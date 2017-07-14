Ростуризм разрабатывает специальную программу для привлечения в Россию туристов-мусульман

МАХАЧКАЛА, 14 июля. /ТАСС/. Ростуризм работает над программой для привлечения в Россию туристов из мусульманских стран, которая предполагает посещение многочисленных памятников мусульманской культуры в различных субъектах страны. Об этом в пятницу сообщил глава ведомства Олег Сафонов.

"В настоящее время мы готовим специальную программу привлечения в Россию туристов из мусульманских стран и приглашаем все заинтересованные стороны включиться в эту работу. Мы видим серьезный потенциал для привлечения туристов из-за рубежа, причем, не только для осмотра расположенных на территории России памятников мусульманской культуры, но для знакомства с нашей страной, для посещения масштабных международных мероприятий", - сказал Сафонов.

По его словам, речь идет, прежде всего, о 19 Всемирном фестивале молодежи и студентов, который пройдет в октябре в России. "В будущем году мы принимаем Чемпионат мира по футболу и мы, конечно же, хотели бы видеть болельщиков из исламских государств", - добавил глава Ростуризма, выступая на заседании, посвященном 15-летию Хадж-миссии России, в Махачкале.

Во многих регионах, где высока доля населения, исповедующего Ислам, уже созданы благоприятные условия для мусульманских туристов, отметил он.

"Ростуризмом во взаимодействии с участниками рынка реализуется федеральный проект, он называется "Halal Friendly", в рамках комплексной программы "Русское гостеприимство". Этот проект направлен на то чтобы сделать путешествие по России комфортным для представителей исламской культуры. Это задача должна быть решена путем соблюдения требований туристов из мусульманских стран, проживания и питания, а также предоставления им всей необходимой информации", - добавил Сафонов.

По его данным, в России расположены более 2,5 тысяч религиозных объектов. "В рамках реализации комплексного плана "Святыни России" проводится работа по сбору текстовых и фото материалов, посвященных расположенных на территории религиозных объектов в целях дальнейшего размещения на национальном турпортале, изданию справочников - путеводителей и наполнения информационного поля представляющих интерес для религиозных туристов и паломников", - уточнил Сафонов.