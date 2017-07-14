Финская строительная компания может принять участие в программе реновации

КРАСНОГОРСК, 14 июля. /ТАСС/. Крупнейший финский застройщик YIT заинтересован в участии в программах реновации в Москве и завершении долгостроев на территории Московской области. Об этом сообщил журналистам глава компании "ЮИТ Хаузинг Россия" Теему Хелпполайнен.

"Мы пока не принимали решения, но мы изучаем эту тему на уровне концерна. Обе темы нам интересны", - сказал Хелпполайнен, отвечая на вопрос ТАСС о планах компании участвовать в программе реновации в Москве, или в программе по завершению долгостроев в Подмосковье.

В Финляндии компания YIT является крупнейшим застройщиком в сфере жилой недвижимости и одним из лидеров по возведению объектов коммерческой недвижимости и инфраструктуры, а в России - крупнейшей иностранной компанией в области жилищного строительства, согласно данным пресс-службы губернатора Московской области Андрея Воробьева.

YIT построила более 1 млн кв. м жилья в подмосковных городах Раменское, Жуковский, Серпухов, Балашиха, Бронницы, Королев, Егорьевск и других за более 10 лет работы в регионе. Она обеспечила работой более 1500 человек.

Обманутые дольщики в Подмосковье

В 2012 году в Подмосковье было 108 проблемных объектов и более 18 тыс. обманутых дольщиков. Более того, в период с 2013 года по настоящее время в сводный перечень проблемных объектов Московской области было включено еще 27 проблемных объектов с более чем 6 тыс. обманутых дольщиков. На данный момент, по официальным данным, в регионе насчитывается около 5 тыс. обманутых дольщиков и 25 проблемных объектов. В анти-рейтинге регионов РФ по количеству обманутых дольщиков Московская область занимает 7 место.

О реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации.

В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей. Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.