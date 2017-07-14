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Здание бывшего ЦК ВЛКСМ в Москве признано объектом культурного наследия

Общество
14 июля, 12:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов назвал здание на Маросейке "ярким образцом архитектуры конструктивизма"

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Здание бывшего ЦК ВЛКСМ на улице Маросейке получило статус объекта культурного наследия. Как сообщается в пятницу на сайте столичной мэрии, соответствующее решение принял департамент культурного наследия.

"Здание бывшего ЦК ВЛКСМ на Маросейке является ярким образцом архитектуры конструктивизма, сохраняющим в своем объеме постройки XIX века", - приводит портал слова руководителя департамента Алексея Емельянова.

Конструктивистское здание на улице Маросейке (дом 3/13, строение 1) построено в конце 1920 годов на основе фундамента и стен корпусов подворья Николо-Угрешского монастыря XVIII века по проекту архитектора Владимира Цветаева. Первоначально оно предназначалось для организации "Птицеводсоюз".

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