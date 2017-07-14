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Эксперт: россияне отказываются от оружия из-за улучшения криминогенной обстановки

Общество
14 июля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

По словам эксперта-специалиста Главного управления госконтроля Росгвардии Светланы Терновой, люди готовы отказаться от газовых пистолетов, так как "считают, что необходимость в таком оружии отпала"

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Количество владельцев легального оружия в России с 2010 года сократилось на миллион человек, что обусловлено улучшением криминогенной обстановки в стране, считает главный эксперт-специалист Главного управления госконтроля Росгвардии Светлана Тернова.

"Если в 2010 году было 5,234 млн владельцев зарегистрированного оружия, то сейчас - 4,267 млн. Подавляющее большинство людей, отказавшихся от оружия, сделали этот выбор в добровольном порядке", - сказала Тернова на пресс-конференции в пятницу.

"В большинстве случаев люди видят улучшение криминогенной обстановки и не считают, что им надо продолжать владение оружием", - пояснила она.

По словам Терновой, в массовом порядке люди готовы отказаться от газовых пистолетов. "Отказываясь от них, они не приобретают какие-то новые. Наверное, они считают, что необходимость в таком оружии отпала", - отметила она.

Терновая заявила, что срок действия разрешения на оружие в РФ может быть увеличен до 10 лет, однако медицинская справка должна будет предоставляться, как ранее, раз в пять лет.

"Подавляющее большинство россиян - владельцев оружия хочет владеть им пожизненно. И глубокие старики продлевают разрешение. Поэтому, может быть, имеет смысл сделать так, чтобы срок действия разрешения продлить до 10 лет", - сказала Тернова.

При этом она подчеркнула, что "ни в каких планах нет того, чтобы была отменена норма закона, которая обязывает владельцев оружия приносить медицинские заключения". "Все равно приносить медицинские справки необходимо будет раз в пять лет, ничего другого не предвидится", - подчеркнула она.

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