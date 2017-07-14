Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Толстой предложил расширить налоговые льготы участникам программы реновации в Москве

Общество
14 июля, 13:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

Депутат подготовил поправки к внесенному ранее в Госдуму законопроекту, который в том числе подразумевает получение льгот по НДФЛ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий рабочую группу по защите прав и интересов жителей в рамках программы реновации в Москве, подготовил поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы участникам реновации. Об этом он сообщил по итогам заседания рабочей группы.

Речь идет о поправках к законопроекту, внесенному ранее в Госдуму членом комитета по бюджету и налогам Николаем Гончаром. Законопроект в том числе подразумевает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) разницы между стоимостью полученной квартиры и старой. Этот законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 19 июля.

Смотрите также

Новации реновации: как изменился "закон о хрущевках"

Толстой в свою очередь предлагает освободить от НДФЛ денежную компенсацию, выплачиваемую взамен жилого помещения, и услуги по оказанию содействия в переселении (помощь в переезде), полученные гражданином за счет города Москвы.

Кроме того, согласно поправкам, не облагается НДФЛ жилое помещение, полученное гражданином по договору, предусматривающему переход права собственности. В действующей редакции законопроекта от налога освобождаются только помещения, полученные в собственность от Московского фонда реновации.

Также уточняется расчет сроков владения новой квартирой. По Налоговому кодексу, пятилетний срок владения жилым помещением, освобождающий от НДФЛ при его последующей продаже, обнуляется при обмене этого помещения. Поправки предусматривают распространение на новое жилье срока владения старым помещением, отчуждаемым в рамках программы реновации. Таким образом, в целях освобождения от налога при последующей продаже сроки владения старым и новым помещениями складываются.

"Поправки ко второму чтению значительно расширяют перечень льгот. Это все то, о чем говорили и просили люди и на приемах избирателей, и на парламентских слушаниях, и на рабочих группах", - отметил в беседе с журналистами Толстой.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Персоны
Толстой, Петр Олегович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Выжившая в убийстве девяти человек под Тверью просит СК проверить действия полиции
2
Посол РФ: Россия создала миротворческий формат, доказавший эффективность в Южной Осетии
3
Блогер Соколовский внесен в перечень террористов и экстремистов
4
Захарова сообщила об активной работе посольства по ситуации с задержанием россиян в Турции
5
Спорные турбины: для чего нужно оборудование, поставленное в Крым
6
Захарова: в Москве удивлены тональностью комментариев Госдепа о главе МИД РФ
7
Белый дом: США могут вернуть дипсобственность РФ, если увидят "честные намерения" по Сирии
Темы дня
Реклама