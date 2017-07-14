Толстой предложил расширить налоговые льготы участникам программы реновации в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, возглавляющий рабочую группу по защите прав и интересов жителей в рамках программы реновации в Москве, подготовил поправки в Налоговый кодекс, расширяющие налоговые льготы участникам реновации. Об этом он сообщил по итогам заседания рабочей группы.

Речь идет о поправках к законопроекту, внесенному ранее в Госдуму членом комитета по бюджету и налогам Николаем Гончаром. Законопроект в том числе подразумевает освобождение от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) разницы между стоимостью полученной квартиры и старой. Этот законопроект будет рассмотрен Госдумой в первом чтении 19 июля.

Толстой в свою очередь предлагает освободить от НДФЛ денежную компенсацию, выплачиваемую взамен жилого помещения, и услуги по оказанию содействия в переселении (помощь в переезде), полученные гражданином за счет города Москвы.

Кроме того, согласно поправкам, не облагается НДФЛ жилое помещение, полученное гражданином по договору, предусматривающему переход права собственности. В действующей редакции законопроекта от налога освобождаются только помещения, полученные в собственность от Московского фонда реновации.

Также уточняется расчет сроков владения новой квартирой. По Налоговому кодексу, пятилетний срок владения жилым помещением, освобождающий от НДФЛ при его последующей продаже, обнуляется при обмене этого помещения. Поправки предусматривают распространение на новое жилье срока владения старым помещением, отчуждаемым в рамках программы реновации. Таким образом, в целях освобождения от налога при последующей продаже сроки владения старым и новым помещениями складываются.

"Поправки ко второму чтению значительно расширяют перечень льгот. Это все то, о чем говорили и просили люди и на приемах избирателей, и на парламентских слушаниях, и на рабочих группах", - отметил в беседе с журналистами Толстой.