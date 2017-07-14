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Российский школьник стал победителем Международной олимпиады по химии

Общество
14 июля, 14:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июля. /ТАСС

В соревновании участвовали представители 76 стран

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский школьник стал абсолютным победителем 49-й Международной олимпиады по химии, которая проходила в городе Накхон Патхом (Тайланд) с 6 по 14 июля.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В соревновании приняли участие представители 76 стран.

"Сборная команда российский школьников в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали по итогам завершившейся Международной олимпиады по химии. Первый результат и абсолютная победа у Александра Жигалина - ученика Пироговской школы города Москвы, который стал лучшим химиком мира (золото)", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, золото на олимпиаде завоевал Руслан Котляров - ученик лицей № 131 Вахитовского района Казани. Серебряные медали получили ученица гимназии Тюменского государственного университета Екатерина Жигилева и ученик московской школы № 192 Кирилл Козлов.

Научное руководство подготовкой сборной команды осуществлял академик Валерий Лунин, декан химического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова. Непосредственным организатором процесса подготовки российской сборной к олимпиаде являлся доцент университета Илья Глебов. 

"Наши школьники только что завершили выступление на Международной олимпиаде по химии, показав блестящие результаты, включая лучший результат всего соревнования. Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы. Поздравляю всех ребят с их заслуженной победой и желаю им в дальнейшем развивать свое стремление к научным знаниям", - цитирует пресс-служба Минобрнауки главу ведомства Ольгу Васильеву.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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