Российский школьник стал победителем Международной олимпиады по химии

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Российский школьник стал абсолютным победителем 49-й Международной олимпиады по химии, которая проходила в городе Накхон Патхом (Тайланд) с 6 по 14 июля.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. В соревновании приняли участие представители 76 стран.
"Сборная команда российский школьников в составе четырех человек завоевала две золотые и две серебряные медали по итогам завершившейся Международной олимпиады по химии. Первый результат и абсолютная победа у Александра Жигалина - ученика Пироговской школы города Москвы, который стал лучшим химиком мира (золото)", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, золото на олимпиаде завоевал Руслан Котляров - ученик лицей № 131 Вахитовского района Казани. Серебряные медали получили ученица гимназии Тюменского государственного университета Екатерина Жигилева и ученик московской школы № 192 Кирилл Козлов.
Научное руководство подготовкой сборной команды осуществлял академик Валерий Лунин, декан химического факультета Московского государственного университета им. Ломоносова. Непосредственным организатором процесса подготовки российской сборной к олимпиаде являлся доцент университета Илья Глебов.
"Наши школьники только что завершили выступление на Международной олимпиаде по химии, показав блестящие результаты, включая лучший результат всего соревнования. Каждый наш участник возвращается домой с медалью, доказав в очередной раз высокий уровень отечественной химической школы. Поздравляю всех ребят с их заслуженной победой и желаю им в дальнейшем развивать свое стремление к научным знаниям", - цитирует пресс-служба Минобрнауки главу ведомства Ольгу Васильеву.