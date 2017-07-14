Кабмин предложил ужесточить наказание за незаконное предоставление участка в заповедниках

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МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в пятницу в Госдуму законопроект, которым предлагается штрафовать в размере до 50 тыс. рублей или дисквалифицировать на срок до года должностных лиц за незаконное предоставление земли в границах охраняемых природных территорий. Проект закона размещен в думской электронной базе данных.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 19.9 КоАП новой частью 2.1, устанавливающей административную ответственность за незаконное предоставление земельного или лесного участка либо водного объекта в границах особо охраняемых природных территорий, а равно выдачу разрешений на осуществление деятельности, в том числе строительства, запрещенной на указанных территориях и в их охранных зонах, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния", - говорится в документе.
Административное наказание, согласно законопроекту, предусматривается в виде штрафа для должностных лиц в размере от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или дисквалификации на срок от шести месяцев до одного года. По действующему законодательству такое нарушение влечет наложение административного штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей.
Кроме того, в тексте проекта отмечается, что в целях обеспечения неотвратимости наказания за административные правонарушения "предлагается установить увеличенный срок давности привлечения к административной ответственности за их совершение (три года)".