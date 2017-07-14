В соцсетях сообщают о незаконном взимании курортного сбора в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Сообщения о незаконном взимании курортного сбора начали поступать от пользователей соцсетей в Крыму, но обращений в республиканскую полицию по этому вопросу пока не поступало. Об этом в пятницу ТАСС сообщила официальный представитель пресс-службы крымского МВД.

"К нам с подобными заявлениями (о мошенниках, взимающих курортный сбор - прим. ТАСС) никто не обращался, но тем не менее мы призываем граждан к бдительности и обращаем внимание на то, что, если они сталкиваются с подобными правонарушениями, необходимо немедленно информировать об этом полицию, чтобы они могли своевременно и оперативно отреагировать, пресечь правонарушение и привлечь виновных лиц к ответственности", - сказала собеседница агентства.

По ее данным, информация об орудующих в Крыму мошенниках начала поступать от пользователей социальных сетей. "Это информация из соцсетей, там люди начали жаловаться, мы со своей стороны информируем, что к нам никто не обращался. Одно дело в соцсетях что-то написать, другое дело обратиться в полицию", - сказала представитель крымской полиции.

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит в пятницу во втором, основном, чтении законопроект о введении курортного сбора. Принятая в первом чтении редакция законопроекта предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах платы с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Особенности курортного сбора

Курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы 100% средств фонда будут распределены между муниципалитетами.

В законопроекте прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. Ко льготным категориям граждан, освобожденным от уплаты курортного сбора, добавляются лица, сопровождающие инвалидов первой группы и детей-инвалидов. В первом чтении законопроекта принята норма, согласно которой от уплаты сбора планируется освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн и малоимущие семьи.

Использование доходов от курортного сбора будет исключительно целевым. В частности, направление средств от курортного сбора на дорожное строительство и объекты коммунальной инфраструктуры не допускается. В субъектах предлагается создать общественные советы, которые будут осуществлять контроль за целевым расходованием ассигнований фонда.

В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее предельная величина сбора составит 100 рублей. Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения. Доходы от курортного сбора не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности субъектов федерации для назначения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности.