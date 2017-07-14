Пучков потребовал в короткие сроки завершить работу по улучшению экипировки сотрудников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков потребовал в короткие сроки завершить работу по улучшению экипировки и служебной формы для сотрудников. Как сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС, этот вопрос поднимался на селекторном совещании.

"Владимир Пучков, в частности, отметил, что во время рабочих поездок в регионы к нему обращаются сотрудники по поводу вещевого обеспечения. В связи с этим он поручил в максимально короткие сроки завершить работу по совершенствованию этого направления, улучшив качество материалов, из которых изготавливается специальная одежда, с учетом специфики работы пожарно-спасательных подразделений", - подчеркнули в МЧС.

В ближайшее время вся форма личного состава МЧС России будет одного цвета, этот вопрос уже прорабатывается. "Также решается вопрос исключения ряда предметов из форменной одежды, которые не пользуются популярностью. В то же время увеличиваются сроки использования отдельных востребованных элементов формы", - рассказали в МЧС.

Помимо этого, вводятся новые виды защитной одежды, обуви и снаряжения для сотрудников и работников, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, с учетом климатических условий.

В министерстве напомнили, что по решению коллегии МЧС России функция по вещевому обеспечению личного состава передается в ведение территориальных органов министерства. Ранее закупками занималось одно из подразделений центрального аппарата министерства - управление обеспечения. С его упразднением главки самостоятельно будут принимать решения о закупках с учетом выбранного поставщика, минимизации затрат и качества продукции.