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Жители Южной Осетии возложили цветы и венки к памятнику миротворцам в Цхинвале

Общество
14 июля, 15:11 UTC+3 ЦХИНВАЛ ЦХИНВАЛ 14, июля. /ТАСС

По словам президента страны Анатолия Бибилова, для республики этот день - народный праздник

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ЦХИНВАЛ, 14 июля. /ТАСС/. Руководство Южной Осетии, военные, выполнявшие миротворческую миссию в республике, и горожане возложили цветы к памятнику миротворцам в центре Цхинвала.

После президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и руководства республики венки и цветы к памятнику возложили военные 4-й российской военной базы, миротворцы, служившие в Южной Осетии, сотрудники российского МЧС. К стеле выстроилась большая очередь из горожан, которые принесли красные гвоздики.

"Вы, наверное, видите, как люди встречают День миротворца. Для Южной Осетии это государственный праздник, а если убрать пафос, то это народный праздник. Все прекрасно понимают, какую роль сыграли миротворцы, что это значило для народа Южной Осетии, для республики. Переполняют чувства радости, что этот праздник у нас есть, радости, что был такой день - 14 июля 1992 года, когда мы начали обретать мир на нашей земле", - сказал Бибилов в беседе с журналистами.

По его словам, после 2008 года в глазах югоосетинских детей можно было видеть испуг, но сегодня ситуация полностью изменилась.

"В глазах мы видим радость и искорку жизни, население Южной Осетии чувствует себя спокойно. Сегодня безопасность Южной Осетии обеспечивает 4-я военная база Вооруженных сил РФ... есть Вооруженные силы Южной Осетии. В полном взаимодействии всех этих структур обеспечивается полная безопасность", - сказал глава государства.

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