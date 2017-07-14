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МЧС провело экологическую акцию "Чистый берег" на берегу Онежского озера

Общество
14 июля, 15:38 UTC+3

Мероприятие проводится ежегодно под эгидой МЧС

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ТАСС, 14 июля. Сотрудники МЧС России совместно с общественными организациями очистили несколько километров берега Онежского озера в рамках экологической акции "Чистый берег". Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Западного регионального центра (СЗРЦ) МЧС РФ.

Акция прошла в рамках VI форума МЧС России и общественных организаций "Общество за безопасность". Ее возглавил заместитель председателя Совета Федерации, заслуженный спасатель РФ Юрий Воробьев и начальник СЗРЦ Игорь Панин.

"Мы замечаем, что год за годом на берегу озера и в прилегающем лесу становится все меньше мусора. В результате совместного труда становятся чище наши города, леса, дороги. Наша страна очень большая. Каждый россиянин должен чувствовать себя рачительным хозяином, который оберегает свой родной край от загрязнения и тому же учит своих детей", - цитируют в ведомстве Воробьева.

Акция "Чистый берег" - традиционное мероприятие, которое проводится каждый год под эгидой МЧС России.

2017 год объявлен Годом экологии на территории России. 

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